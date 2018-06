Så kom islændingene ned på jorden. Efter den fabelagtige uafgjorte kamp mod Argentina endte kampen mod Nigeria som en regulær fuser, da Island tabte 0-2.

Islændingene havde ellers muligheden for at komme tilbage i kampen, da de fik et VAR-straffe 10 minutter før tid, men Gylfi Sigurdsson brændte.

Helhedsindtrykket efter kampen er dog også, at Island ikke havde ret meget at komme med. Nigeria var tættere på en større sejr end 2-0.

Nigeria-Island 2-0 (0-0) Mål: 1-0 Ahmed Musa (49.), 2-0 Ahmed Musa (75.) Nigeria: 5 Island: 3 Dommer: Matthew Conger, New Zealand: 5 Resterende kampe i gruppe D 26.06 kl. 20: Nigeria – Argentina 26.06 kl. 20: Island – Kroatien

Island overlevede i EM-slutrunden i 2016 på at spille defensivt, men mod Nigeria var islændingene faktisk favoritter. Den uvante rolle så ud til at være forudset af Islands landstræner Heimir Hallgrimsson, der skiftede fra 4-5-1 til den mere offensive 4-4-2, sikkert i den overbevisning, at Island faktisk skulle vinde kampen for ikke at komme under et ekstremt pres i den sidste kamp mod Kroatien.

Det lykkedes bare ikke rigtigt at få ført planerne ud i praksis, og så blev det atter defensivt at se på.

Islændingene har sikkert vundet mange hjerter for deres mandfolkeindsatser på banen og for deres ligefremme og åbne væsen uden for banen. Men hvis man har bare en anelse affektion for fodbold, er det ikke specielt imponerende at se på, og for enhver, der lider af søvnløshed, var det en drømmekamp.

Islands største chance i første halvleg kom et minut før tid. Gylfi Sigurdsson sendte en dødbold fra højre side ind bag det nigerianske forsvar, og Finnbogason fik hoften på, men bolden sneg sig uden om opstanderen. Et mere rent træf havde givet mål. Og Nigeria? Nul skud på mål i første halvleg...

Det fik Nigeria i den grad ændret på i anden halvleg. Allerede efter første minut havde afrikanerne et skud fra distancen, og tre minutter efter blev Island slået på det våben, som holdet selv er så kendt for: Omstillingerne. Island tabte bolden i et angreb, og 10 sekunder efter lå den så nede bag Hannes Halldorsson, efter at Victor Moses fandt Ahmed Musa, der fikst scorede midt for mål til 1-0.

Nu var der så ingen vej tilbage for Island. Holdet skulle frem på banen, men i lange perioder var det faktisk Nigeria, der var bedst, og Ahmed Musa fik tid og plads i det islandske felt til at smadre bolden i kassen til 2-0 efter en fantastisk enmandspræstation.

Med 10 minutter igen fik Island så en VAR-livline, da dommer Matthew Conger fik videodommerhjælp til at dømme et klart straffe til Island. Man undrer sig over, hvorfor han ikke dømte det uden hjælp fra videoen, når den kunne dømmes af en halvslumrende journalist fra en sofa i Aarhus.

Helt ukarakteristisk brændte Gylfi Sigurdsson dog den oplagte chance, da han bankede bolden langt over mål. Evertonspilleren plejer ellers at være sikkerheden selv på straffe.

Resultatet betyder, at Kroatien fører gruppen med seks point, mens Nigeria har tre, Island et og Argentina et.

Nederlaget betyder også, at Island ikke selv kan bestemme sin videre færd. Hvis Nigeria får point mod Argentina i den sidste kamp, tager afrikanerne den sidste plads ved siden af Kroatien, og så er Island og Argentina ude.

For fans af Lionel Messi og Argentina er Nigerias sejr vigtig. Med en stor sejr over Nigeria i sidste kamp kan Argentina (næsten) selv bestemme holdet skæbne. Men det er matematik.