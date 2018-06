Der florerer en fodboldsang i Brasilien. Den handler om, at det går rigtigt skidt for rivalen Argentina ved VM, og omkvædet er ”Farvel Messi”.

Men måske skulle de brasilianske fans finde på en tekst, der kan hjælpe deres eget landshold, for den brasilianske indsats ved VM i Rusland har på ingen måder været imponerende.

Jovist, Brasilien vandt 2-0 over Costa Rica på to mål i overtiden, men man sad ikke og tænkte, at det var de kommende verdensmestre, der var på banen.

Målene var dog ikke kampens højdepunkter. Nej, det var endnu en gang en VAR-dom. I det 78. minut pegede den hollandske dommer Björn Kuipers på straffepletten, men videodommerne bad den rutinerede opmand om lige at kigge en ekstra gang på situationen, hvor Neymar blev revet omkuld i feltet. Den brasilianske stjerne faldt let, nogle vil kalde det anledning til straffe, men dommeren omstødte sin dom, og så var brasilianerne rasende. Få minutter senere modtog både Neymar og Coutinho gule kort for at brokke sig i frustration.

Neymar faldt for let i situatoinen. Foto: Lee Smith/Reuters

For Neymars vedkommende fortsatte Costa Rica den taktik, som Schweiz anlagde i Brasiliens første kamp. Stor set hver gang Neymar modtog bolden oppe på midtbanen, gik costaricanerne efter at begå større eller mindre frispark. Man forstår, at Neymar kan blive frustreret over de mange små knubs, men samtidig er han jo langt fra den første stjerne, der får en hård medfart af modstanderne, og han burde være forberedt. Som bekendt har Neymar været skadet i to måneder op til VM-turneringen, og man sidder tilbage med tanken om, at han er i fysisk form til at spille fodbold, men at han stadig mangler noget oppe i hovedet. Efter kampen mod Schweiz har han fået masser af kritik i hjemlandet for at være for egoistisk i sit spil.

Hans mål og presset fra hjemlandet fik den 26-årige brasilianer til at bryde grædende sammen. Så forstår man pludselig, hvor meget pres der er på spillerne på det brasilianske landshold.

Op til kampen bredte der sig en historie om ballade i den costaricanske lejr, hvor der blandt andet blev lagt en video ud fra træning, med noget der lignede et ophedet skænderi. Det måtte holdets anfører, Bryan Ruiz, så ud og afvise ved en pressekonference, og Costa Rica spillede i hvert fald som et hold af mandfolk, der kæmpede og tacklede sig ud af problemerne.

I den første kamp spillede Brasilien en fin første halvleg, hvor de førte 1-0 ved pausen, men så faldt spillet helt fra hinanden i anden halvleg, og holdet kunne lige så godt have tabt i stedet for at få 1-1. Det var som om, at den tendens fortsatte i kampen mod Costa Rica.

Brasilien – Costa Rica 2-0 (0-0) Mål: 2-0 Philippe Coutinho (91.), 2-0 Neymar (97.) Brasilien: 5 Costa Rica: 5 Dommer: Björn Kuipers, Holland: 5 Resterende kampe i gruppe E 22.06 kl. 20: Serbien – Schweiz 27.06 kl. 20: Serbien – Brasilien 27.06 kl. 20: Schweiz – Costa Rica

Brasiliens første angreb kom midt i første halvleg, da Gabriel Jesus sparkede bolden i kassen, men han var offside. Men derefter begyndte Brasiliens angrebsspil pludselig at fungere, blandt andet fordi Willian og Neymar begyndte at løbe bagom Costa Ricas forsvar. Brasilien kom dog ikke for alvor til store chancer, men det betød samtidig, at Costa Rica dårligt nok var over midterlinien i resten af halvlegen. Halvlegens største chance kom dog allerede efter 13 minutter, da Celso Borges fra Costa Rica med lidt skarphed kunne have scoret, da han afsluttede tæt på 11-meterpletten efter et tekstbogsangreb.

Brasiliens pres ændrer dog ikke et skuffende indtryk fra første halvleg, men den brasilianske landstræner Tite må have råbt godt og grundigt ad sine spillere i pausen, for det var et helt andet og mere tændt brasiliansk hold, der kom på banen. Alene i det første kvarter havde Brasilien fire store chancer – Gabriel Jesus ramte overliggeren med et hovedstød – men Real Madrid-målmanden, Keylor Navas, stod fremragende i Costa Ricas mål.

Efter 72 minutter troede alle på stadion vist, at Neymar skulle score. Fri midt for mål uden en oppasser ved sin side fyrede han forbi målet, mens Keylor Navas blot agerede tilskuer.

Seks minutter senere opstod så den kontroversielle situation med VAR og gråd og tænders gnidsel.

Brasilianerne fortsatte med at bombardere Costa Ricas mål, og forløsningen faldt først i overtiden, da Coutinho dukkede op midt i feltet og prikkede en løs bold i kassen, mens Neymar blev spillet fri midt for mål.

Man siger, at verdensmestre ofte spiller sig i form i løbet af en slutrunde. For Brasilien er der i hvert fald et stykke vej til topformen.

For Costa Ricas vedkommende betyder nederlaget, at holdet er ude af VM efter overraskelsen i 2014. Otte mand gik igen fra dengang i startopstillingen, og det holdt gennemsnitsalderen oppe på over 30. Nu trænger de nok til nyt blod.

I aften spiller Serbien mod Schweiz i en kamp, hvor Serbien med en sejr allerede kan kvalificere sig videre til ottendedelsfinalen.

Brasilien har fire point, Serbien tre, Schweiz et og Costa Rica nul.