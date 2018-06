I modsætning til Spillerforeningens påstand bekræfter landstræner Åge Hareide nu, at landsholdet rent faktisk er blevet indblandet i en undersøgelse af, om der er sket brud på spillernes individuelle, kommercielle aftaler under slutrunden. Det er blandt andet sket i form af, at anfører Simon Kjær lørdag informerede Hareide om en central mail, der er sendt fra Spillerforeningen til landsholdsspillernes rådgivere; de såkaldte agenter. Åge Hareide fortæller også, at en strid mellem Spillerforeningen og Dansk Boldspil-Union (DBU) har været gennemgående under hele VM-perioden.



»Der har kontinuerligt været en sag undervejs mellem de to parter. I Danmark har der været en konflikt mellem Spillerforeningen og DBU hele vejen,« sagde Åge Hareide søndag formiddag i Anapa, hvor landsholdet har træningslejr. Hareide fortalte også, at dette har påvirket landsholdets VM.

»Det berører os jo, men vi forsøger at isolere os fra det, og jeg har en god kommunikation med spillerne. De fortæller mig, hvad der foregår, og det spil uden for lejren må vi næsten overlade til dem derude.«

Sagen kort Fredag sendte Spillerforeningen en mail til landsholdsspillernes agenter. I den bad foreningen om lov til at få udleveret, hvilke individuelle, kommercielle aftaler, spillerne har.



Det nåede frem til landsholdsspillerne.



Timingen af mailen har skabt forundring blandt de involverede, fordi den blev sendt fire dage før Danmarks afgørende VM-kamp.



Spillerforeningens direktør, Mads Øland, afviste at have indblandet spillerne i sagen og ville ikke kommentere mailen eller bekræfte, at den blev sendt.



Søndag sagde landstræner Åge Hareide, at der før og under VM » kontinuerligt været en sag undervejs mellem de to parter.«



Sagen drejer sig om en lurende konflikt mellem spillernes, individuelle kommercielle rettigheder på den ene side og DBU, unionens store sponsorer samt andre parters kommercielle brug af spillerne på den anden. Jyllands-Posten erfarede søndag, at Spillerforeningen indirekte indblandede landsholdsspillerne i en undersøgelse af, om der var sket brud på spillernes egne sponsoraftaler ved i en fortrolig mail at bede agenterne om at udlevere hver enkelt spillernes personlige aftale med et firma eller en organisation. Den mail skabte debat på landsholdet.

Spillerforeningen ville ikke kommentere mailen, men den afviste at have indblandet landsholdet.

»Vi har ikke inddraget spillerne i det under VM. Det har vi faktisk aftalt med dem, at vi ikke gør,« sagde Spillerforeningens direktør, Mads Øland.

»Vi vil gerne snakke fodbold hernede, og så kan vi tale om alt det der på et andet tidspunkt,« Thomas Delaney »Vi vil gerne snakke fodbold hernede, og så kan vi tale om alt det der på et andet tidspunkt,«

Nu fortæller Åge Hareide, at det ikke er rigtigt. I hvert fald ikke i forhold til anfører Simon Kjær, hvis man skal tro landstræneren.

»Simon Kjær fortalte mig om det der i går,« siger Hareide.

Jyllands-Posten har forholdt Åge Hareides kommentarer til Mads Øland, som på vegne af Spillerforeningen afviser at kommentere yderligere. Landsholdsanfører Simon Kjær vil ikke belyse sagen.

»Det har jeg ingen kommentar til. Det eneste, vi har fokus på er VM,« siger han.

Har du som anfører været en del af, at den mail skulle sendes i fredags?

»Jeg kan ikke sige, om den blev sendt i fredags. Det eneste, vi hele tiden har været fokuserede på er VM og kampen mod Frankrig.«

Heller ikke midtbanespillerne Lasse Schöne eller Thomas Delaney vil gå ind i denne sag.

»Det har jeg ingen kommentarer til. Vi vil gerne snakke fodbold hernede, og så kan vi tale om alt det der på et andet tidspunkt,« sagde Thomas Delaney søndag, mens Lasse Schöne afviser, at sagen har forstyrret landsholdet.

»Jamen, det har jeg ikke så meget at sige til, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes ikke, at det har skabt debat. Jeg ved ikke, hvad den beskrevne uro er baseret på. Ser man os samlet, synes jeg ikke, at der er noget som helst. Så det har jeg ikke så meget at sige til.«

Selv om Simon Kjær ikke ønsker at kommentere, bekræfter han, at »der ikke er uro« på grund af Spillerforeningens henvendelse til agenterne. Landstræneren gør dog sit for at holde sagen på afstand af landsholdet i Rusland.

Spillerforeningens direktør Mads Øland har ikke kommentarer til Åge Hareides forklaring. Foto: Lars Poulsen, Ritzau Scanpix

»Så længe vi har holdet foran os og taler med spillerne, forsøger vi at holde det der ude og ikke blande det sammen med forberedelserne. Holdet har et godt sammenhold, og spillerne gør rigtigt mange gode ting sammen. Nu er vi nået til VM, og vi spiller VM. Jeg ser på det, de laver til træning og i kamp og forsøger at holde det andet væk,« forklarer Åge Hareide.