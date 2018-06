Messi kløede sig bekymret på panden, som havde han forudset den fuldstændig forfærdelige ydmygelse

Da kameraet panorerede forbi Lionel Messi under den argentinske nationalsang, kløede han sig på panden, præcis som man forestiller sig en kommende student gøre det, hvis han eller hun havde trukket et svært eksamensemne.

Messis kløen på panden var lidt som et »åh nej, dumper jeg?,« og det gjorde argentinerne i den grad, da de tabte 0-3 til Kroatien på ydmygende vis i VM's gruppe D.

I særdeleshed dummede Willy Caballero sig, da han efter 53 minutters spil – helt ubegribeligt kikset – valgte at returnere en tilbagelægning med et lob, som Ante Rebic, der stod få meter fra ham, bragede i mål med en æstetisk helflugter.

Kampen var virkelig, virkelig intens. Frispark på frispark, det ene hårdere end det andet. Hos en lidt mere ømskindet dommer havde det nok resulteret i en regn af gule, måske endda røde, kort.

Argentina - Kroatien 0-3 (0-0) Mål: 0-1 Ante Rebic (53.), 0-2 Luka Modric (53.), 0-3 Ivan Rakitic (90+1)

Første halvleg sluttede uden mål, men det skulle der have været.

Først hev Willy Cabellero (ja, han kan stå på mål) en fin redning frem, da Ivan Perisic sendte en flad afslutning afsted fra venstre side af feltet.



Enzo Perez havde lidt senere plads til at sende bolden i nettet, men afslutningen var sløj.

Sløjt var det også, da Mario Mandzukic snød den argentinske offsidefælde og headede bolden forbi mål i en situation, hvor han havde masser af tid.

Og endnu mere sløjt var det, da spillerne havde skiftet banehalvdel og Caballeros gigantiske fejl indtraf. Nok om den.

Fejlen tvang Argentina frem på banen, og chancer havde de. Higuain fik plads på venstrekanten, sendte en bold tilbage til Meza, som ikke fik saft og kraft nok på en afslutning, selv om han var få meter fra mål. Messi fulgte op på returen, men en fod kom i vejen.

Med 10 minutter tilbage slukkede Luka Modric dog endegyldigt håbet for Argentina. Med bolden for fødderne nær feltet gik han først den ene vej - så den anden. Og så klaskede han ellers bolden i nettet meget, meget tørt. 2-0 - og så troede man ellers, at kampen var blevet lagt i seng.

Kampen kogte dog videre, og det kogte også over for for Nicolas Otamenti, da han sparkede bolden mod Ivan Rakitic, som der netop var blevet begået et frispark mod. Gult kort til Otamendi, men det burde måske have været et rødt.

Samme Rakitic – der forinden havde braget et frispark på stolpen – fuldendte den argentinske ydmygelse. I en kontrastød havde Barcelona-midtbanespilleren tid til roligt at sætte bolden i kassen med en inderside.

Kroatiens overraskende 3-0 sejr betyder, at de nu er sikret en plads i ottendedelsfinalen. Argentina, der skuffende spillede 1-1 mod Island, skal helst vinde over Nigeria, for at sikre sig avancement.