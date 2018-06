Danmark lever stadig ved VM, men ...

Samara

Danmark lever stadig ved VM efter 1-1 mod Australien, og med fire point kan landsholdet stadig selv afgøre, om det skal videre.

Men som mod Peru endte 90 minutters fodbold i Samara med at blive en kamp for danskerne om at få spillet til at fungere og samtidig stå imod en fysisk stærk modstander, som sugede kræfter ud af danskerne.

Mod Peru fik Nicolai Jørgensen flere steder kritik for sin indsats, men han skulle blot bruge fem minutter mod Australien, før han viste sit værd for holdet.

Thomas Delaney vandt en duel, løftede den mod Jørgensen, som i feltet smart trak sin modstander mod højre, hvorefter han køligt lagde bolden ned mod Christian Eriksen, der uden at tøve hamrede bolden højt op i målet med venstrebenet, en vanskelig detalje, men det lykkedes for Eriksen at holde bolden tilstrækkeligt meget nede. Og farten? Den var der ikke noget at udsætte på. Kapong.

Christian Eriksen jubler efter sin scoring til 1-0 i VM-opgøret mod Australien. Foto: Martin Meissner/AP

Danmark-Australien 1-1 Mål: 1-0 Christian Eriksen (6.), 1-1 Mile Jedinak (38.,str.) Danmark: 5 Australien: 6 Dommer: Antonio Mateu Lahoz, Spanien, 1

Landstræner Åge Hareide valgte at give genvalg til 10 af de 11, der kæmpede en 1-0-sejr hjem over Peru. Skadede William Kvist blev afløst af Lasse Schöne på en midtbane, der viste sig ret bevægelig.

Fra venstre side trak Pione Sisto ofte ind i banen for at skabe uro, og det åbnede til gengæld op for, at backen Jens Stryger Larsen kunne få plads i venstre side.

Australiens hollandske landstræner, Bert van Marwijk, havde udset den langskæggede Mile Jedinak til at holde sig tæt på den danske dynamo, Christian Eriksen.

Den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel i aktion under VM-kampen mod Australien. Foto: Efrem Lukatsky/AP

Bortset fra at danskerne i begyndelsen gav modstanderne et par hjørnespark, havde australierne ikke mange ideer til at vriste bolden fra Danmark, som virkede i kontrol. Danskerne blev ikke udsat for noget, der blot mindede om det aggressive tryk, som Peru udførte i den første kamp. Det passede fint til det danske spil.

Midtvejs i første halvleg kom Australien længere frem på banen, men det var takket være en fejl af Lasse Schöne højt oppe på banen, at holdet kunne stikke ned mod det danske mål og forsøge at skabe lidt panik.

Den lille venstreback Aziz Behich fik skiftevis hjælp af Robbie Kruse og Mathew Leckie i forsøget på at true Henrik Dalsgaard.

Robbie Kruse fik et forsøg blokeret i feltet, efter at Jens Stryger Larsen var blevet overdriblet af Leckie i højre side. Australierne gik klart efter gennembrud i siderne, der havde de udset sig danskernes bløde punkter.

Det danske hold fik et chok 10 minutter før pausen, da dommeren kaldte VAR-systemet til hjælp efter et australsk hjørnespark, hvor bolden var blevet headet på Yussuf Poulsens arm, og efter kort tid konstaterede den spanske dommer Antonio Mateu Lahoz, at det var strafbart.

Australiens Mile Jedinak udligner til 1-1 i VM-kamopen mod Danmark. Foto: Michael Dalder/AP

Og det var således anden kamp i træk, at Yussuf Poulsen begik et straffespark og en advarsel, og også denne gang fik han et gult kort og er derfor spærret i Danmarks kamp mod Frankrig. Den kendelse virkede ret hård, også at Poulsen skulle have en advarsel for noget, der så ret uforsætligt ud.

Australiens Mile Jedinak, holdets specialist på det felt, scorede sikkert til 1-1 med et spark langs græsset.

Danmark svarede igen, da Christian Eriksen dirigerede et frispark i hoftehøjde ind foran mål, hvor Trent Sainsbury var tæt på at lave selvmål, men første halvleg efterlod et indtryk af, at Danmark lod Australien arbejde sig ind i opgøret. Ganske unødvendigt.

10 minutter inde i anden halvleg stak venstrebacken Aziz Behic på ny igennem og afleverede et indlæg ved fjerneste stolpe, som danskerne nåede at afværge. Selvtilliden steg og steg hos de grønklædte figurer.

Christian Eriksen scorede til 1-0 i VM-opgøret mod Australien. Foto: Fabrice Coffrini/AP

Landstræner Åge Hareide valgte inden en times spil at bytte Yussuf Poulsen ud med Martin Braithwaite, 10 minutter senere kom Andreas Cornelius ind i stedet for Nicolai Jørgensen i jagten på en sejr. Men danskerne virkede matte.

Australien kom tæt på midtvejs i anden halvleg, da den danske defensiv slet ikke hang sammen, men inden foran mål fik Henrik Dalsgaard sparket væk.

Aaron Mooy havde bud efter det fjerneste målhjørne med et projektil, men måtte se bolden ryge lige over. Det var australierne, som spillede tydeligst og mest direkte i jagten på tre brugbare point.

Efter 1-2 mod Frankrig kunne Australien kun bruge en sejr, hvis holdet skulle have en realistisk chance for at kravle ud af puljen.

Med 10 minutter tilbage skabte Daniel Arzani endnu en mulighed til Australien, da Pione Sisto lod ham smutte forbi på baglinjen, og igen måtte danskerne være taknemmelige for, at modstanderne ikke var effektive.

Kort før tid prøvede Arzani igen, det samme forsøgte Leckie, men Kasper Schmeichel hev et par stærke redninger frem og endte med, sammen med sit midterforsvar, igen at blive landsholdets redning ved dette VM.

Op til kampen brølede de mange tusinde fans fra det store kontinent med på Men At Works 35-36 år gamle hit ”Down Under”, og det må antydes, at de danske mænd kom på hårdt arbejde. Og det lignede ikke, at de havde tilstrækkeligt kræfter.