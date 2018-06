Den engelske assistenttræner, Steve Holland, har været nødsaget til at undskylde overfor de engelske landsholdsspillere, efter at han uheldigvis kom til at afsløre landstræner Gareth Southgates planer for Englands startopstilling i gruppe G-kampen mod Panama.

Det skriver The Telegraph.

»Han undskyldte og sagde, at han i 20 år ikke havde fejlet så stort. Det grinede vi meget af, fordi hans dommerevner ikke er gode. Der var lidt drillerier, vi er videre og glæder os til kampen,« siger forsvarsspilleren Kyle Walker, der afviser, at holdet kender til søndagens opstilling. Den får de at vide ved lørdagens træning.

Hændelsen skete, da Steve Holland var på vej til torsdagens træning. Her blev han fotograferet med et dokument i hånden, der viste Southgates planer for holdopstillingen. Den viste bl.a., at Ruben Loftus-Cheek skal erstatte Dele Alli, der måtte udgå fra kampen mod Tunesien med en skade.



Tegningen viste også, at Manchester Citys Raheem Sterling kan forvente at starte på bænken mod Panama. Han er erstattet af Manchester Uniteds Marcus Rashford.

Hvem holder pressen med?

Gareth Southgate har over for den engelske presse talt hændelsen ned, men han er ifølge The Telegraph langt fra tilfreds med, at medier har valgt at bringe billedet af holdopstillingen.

»Det generer mig ikke i det mindste,« sagde Gareth Southgate

»Der er et hold på 23 navne på arket, det næste ark har forskellige spillere i forskellige positioner, fordi vi bytter folk ind og bytter folk ud. For mig var det ikke noget drama, men naturligvis, hvis vi skulle give modstanderen mulighed for at vide vores startopstilling, er det en ulempe for os. Så selvfølgelig skal vores medier afgøre, om de vil hjælpe holdet eller ej. Men da det kun var en holdliste, gør det ikke nogen forskel,« sagde han.

Med en sejr over Panama kan England sikre sig avancement til ottendedelsfinalerne. Kampen spilles kl. 14 søndag.