Trænerskifte har ændret Australiens udtryk

Der er forskel på det australske hold, som kvalificerede sig til VM-slutrunden i Rusland sammenholdt med det hold, som Danmark møder torsdag i Samara.

Australien deltog i den asiatiske kvalifikation og brugte sin i mange tilfælde fysiske overlegenhed som en offensiv styrke.

Holdet sparkede langt, vandt sine hovedstødsdueller og samlede dermed bolden op på modstandernes banehalvdel, før den senere ofte blev slået ind i straffesparksfeltet.

Blot en uge efter VM-kvalifikationen var sikret, sagde landstræner Ange Postecoglou overraskende sit job op, og den græskfødte australiers opsigelse sendte fodboldforbundet på en vanskelig opgave med at finde den rette afløser med kun lidt over et halvt år plus fire testkampe til VM.

Hvad gør man så? Finder en pragmatiker, der om ikke andet kan sørge for, at Australien næppe bliver ydmyget ved VM.

Offensivt indstillede Jürgen Klinsmann var i spil ifølge australske medier, men i midten af januar blev den noget mere defensivt funderede Bert van Marwijk i stedet hyret.

I 2010 førte han på uhollandsk manér sit hjemland frem til VM-finalen. Van Marwijk har et ry for, at han sætter sejre over underholdende spil.

Hurtigt kunne man da også se en ændring hos Australien, der gik væk fra det meget direkte spil i Postecoglous 3-4-2-1-formation.

Bert van Marwijk indførte en firebackkæde med en arbejdsom femmandsmidtbane foran sig.

Holdet vægter stadig fysikken højt, men spillet med bolden er blevet mere tålmodigt og ikke så primitivt, mens holdet uden bolden står mere balanceret og kompakt.

Danmarks landstræner, Åge Hareide, mener, at Australien er blevet et stærkere hold efter trænerskiftet.

- Australien ser bedre ud dag for dag, efter Bert van Marwijk har taget over. Deres defensive organisation bliver stærkere og stærkere hele tiden, og han har virkelig fået styr på Australien.

- De var uheldige med ikke at få point mod Frankrig, og man kunne se, at Australien var et svært hold at bryde ned, siger Åge Hareide.

Trænerskiftet har resultatmæssigt været en blandet succes.

Australien åbnede perioden under Bert van Marwijk i marts med at blive afklapset i Norge, hvor hjemmeholdet vandt 4-1, før holdet få dage senere spillede 0-0 mod Colombia.

Siden fulgte testsejre i begyndelsen af juni på imponerende 4-0 over Tjekkiet og siden 2-1 over Ungarn.

I den første kamp med point på spil under den nye landstræner gik det imidlertid galt for Bert van Marwijks mandskab.

Taktikken virkede ellers mod storfavoritten Frankrig. En kompakt organisation gav de franske stjerner vanskelige vilkår, men med hjælp fra videodommerne og mållinjeteknologi fik Frankrig skrabet en 2-1-sejr hjem.

Offensivt viste Australien også periodevist godt spil og var farligst på dødbolde og kontraangreb. Det har Danmark også forberedt sig på.

- Hvis vi laver fejl, så kommer vi til at få omstillinger imod os, og det kan være en stressende faktor at spille imod. Derfor skal vi have mere fart og præcision i vores pasningsspil end mod Peru, siger Åge Hareide.

Landsholdsanfører Simon Kjær forventer, at torsdagens VM-opgør kommer til at minde om 0-0-testkampen i Sverige i begyndelsen af juni.

- Jeg regner med, at det bliver en mere fysisk kamp end mod Peru, og Australien kommer til at stå defensivt og spille deres spil, det de er gode til.

- Det kan risikere at blive noget af det samme som mod Sverige. Det skal vi være klar på, og så skal vi være klar på, at Australien er gode på omstillinger, siger anføreren.

Australien er ligesom Danmark i gang med sin femte VM-slutrunde. Holdet nåede i 2006 ottendedelsfinalen som det bedste resultat. Her tabte australierne 0-1 på et straffesparksmål fem minutter inde i overtiden til de senere verdensmestre fra Italien.