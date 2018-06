Fakta: Torsdagens kampe ved VM i fodbold

Dagens program ved VM i fodbold torsdag 21. juni:

14.00: Danmark-Australien (gruppe C), Samara, TV 2.

Spillet var ikke prangende, men Danmark hev med hiv og sving en 1-0-sejr hjem over Peru og er nu i en gunstig position til at gå videre. Særligt hvis det bliver til sejr her. Australien var regnet som gruppens svageste hold, men var tæt på at åbne VM med uafgjort mod Frankrig, der dog vandt 2-1 til sidst.

17.00: Frankrig-Peru (gruppe C), Jekaterinburg, TV 2.

Stjernespækkede Frankrig fik aldrig spillet til at sprudle i den første kamp, men hentede dog pligtsejren over Australien. Peru leverede en fin figur mod Danmark, men nederlaget betyder formentlig, at Peru skal have point her for at holde liv i drømmen om en ottendedelsfinale.

20.00: Argentina-Kroatien (gruppe D), Nisjnij Novgorod, DR1.

Lionel Messi brændte straffespark, da Argentina skuffende måtte nøjes med 1-1 mod Island. Nu venter en på papiret endnu sværere opgave mod Kroatien, der åbnede slutrunden med en sejr over Nigeria. En eventuel vinder her ligger til at vinde gruppen og møde nummer to fra Danmarks gruppe i ottendedelsfinalen.