Selv de glade børn i Uruguay må have kedet sig ihjel

Uruguay har været udnævnt som en seriøs outsider til at blande sig blandt medaljekandidaterne, men selv efter to sejre er det svært at finde hoved og hale i, hvor godt holdet er.

Efter 1-0 over Saudi-Arabien og 1-0 over Egypten er holdet sikkert videre fra gruppespillet, men med en spillestil som vel nærmest kan betegnes som forkrampet.

Suveræne Ronaldo kræver mere af Portugal ved VM

For Saudi-Arabien betyder resultatet, at holdet for fjerde VM ud af fire ikke er kommet videre end gruppespillet. Det var så fornærmende ringe, at tilskuerne skulle have haft pengene tilbage.

Uruguay-Saudi – Arabien 1-0 (1-0) 1-0 Luis Suarez (23.) Uruguay: 5 Saudi-Arabien: 3 Dommer: Clement Turpin, Frankrig: 8 Næste kampe Uruguay – Rusland Saudi-Arabien – Egypten

Efter sejren over Egypten – hvor målet kom kort før tid – gik billeder af en jublende uruguaysk skoleklasse jorden rundt, da målet endelig faldt. Det var ægte glæde, men det er nærmest utænkeligt, at samme skoleklasse ikke begyndte at finde linealerne frem til en rask viskelæderkrig.

Kampen fik en sløv begyndelse, men Saudi-Arabien viste, at holdet trods alt ikke var lige så udueligt, som det var mod Rusland. I perioder spillede holdet en fin omgang bold, men den korte opblomstring i begyndelsen af kampen gled stille og roligt over i en pinlig optræden.

Uruguays mål kom efter et hjørnespark. Saudi-Arabien har turneringens gennemsnitlige mindste hold, men der var en af Uruguays mindste, der scorede. Luis Suarez stod helt fri, da bolden landede for hans fødder fem meter fra mål, efter at den saudiske målmand Alowais flappede rundt i feltet uden at få fingrene på bolden.

Efter 25 minutter blev Saudi-Arabien noteret for holdet første skud inden for målrammen. Det er værd at bide mærke i, for med i den beregning indgår også kampen mod Rusland.

Så var det til gengæld også slut med underholdningen i en halvleg, der var så kedelig, at selv nogle af spillerne så ud til at kede sig.

Selvom at saudiaraberne ved et nederlag vidste, at det var slut med VM, kom holdet ikke frem på banen. Samtidig så det ud som om, at uruguayerne stolede så meget på egne defensive evner, at spillerne ikke tog ret mange fremadrettede chancer, og når de gjorde, manglede effektiviteten foran mål.

Ronaldo spillede som en ged – og så vandt Portugal

Uruguay er derfor stadig en ukendt størrelse. Oppe foran har de to af verdens bedste angribere i Cavani og Suarez. Og nede bagved har de to formidable midterforsvarere i Giminez og Godin. Men hvad med midtpå? Der fægter landstræner Oscar Tabarez stadig med opstillingen, og denne gang skiftede han to i forhold til kampen mod Egypten. Den opskrift virkede heller ikke, og vi må blot vente på, at Uruguay for alvor bliver testet. Det bliver holdet til gengæld snart, da Uruguays gruppe i de kommende ottendedelskampe skal møde – må vi gå ud fra – enten Spanien eller Portugal.