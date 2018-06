Hareide: Den mentale styrke vil afgøre Australien-kampen

Med en sejr over Australien kan det danske landshold torsdag spille sig tæt på en plads i ottendedelsfinalerne ved VM.

Landstræner Åge Hareide, regner med, at det af de to hold, der er stærkest mentalt, vil trække sig sejrrigt ud af duellen.

- Her til VM har vi set, at de hold, som mange forventer, er de svage, faktisk gør det meget godt. Modsat har favoritterne haft det svært, siger Åge Hareide på et pressemøde før kampen.

- Det viser, at fodbolden har udviklet sig, og alle hold er godt organiserede og gode defensivt. Australien er blevet bedre og bedre hele vejen, og vi forventer en hård kamp.

- Mod Australien handler det meget om den mentale styrke. Til VM skal man hurtigt restituere, hvile og være klar i hovedet til den næste kamp. Dem, der er stærkest i hovedet, vinder kampen, siger han.

Mens Danmark åbnede VM med en 1-0-sejr over Peru, så var Australien tæt på at få point mod gruppefavoritten Frankrig. Det endte alligevel med et australsk nederlag på 1-2.

Målscoreren mod Peru, Yussuf Poulsen, og målmand Kasper Schmeichel er enige i landstrænerens vurdering.

- Alle hold til VM har gode spillere, alle er klar og det taktiske er også på plads på holdene.

- Så det handler om, hvem der er mest mentalt klar til at kæmpe. Det er de små marginaler, der gør forskellen, siger Schmeichel.

Åge Hareide fortæller, at alle i den danske trup - bortset fra den hjemrejste William Kvist - er klar til kamp.

Flere af spillerne har dog været hårdt ramt og slidt på fysikken efter 1-0-sejren over Peru.

- Vi har ingen skader. Det er kun slag og spark som i alle andre kampe. Vi træner med gps og lærer spillerne bedre og bedre at kende, hvordan de restituerer i hoved og krop.

- Efter Peru-kampen tog vi to dages ren hvil, før vi gav den lidt mere knald i går. Træningen i dag (onsdag. red.) bliver meget afgørende for, hvordan vi ser ud mod Australien, og hvem der kommer på banen, siger Hareide.

Frankrig og Danmark topper gruppe C med tre point hver efter første spillerunde, mens Australien og Peru har nul point.

En dansk sejr over Australien vil bringe Hareides mandskab op på seks point, og så har kun Peru en teoretisk chance for at forpurre landsholdets avancement til knockoutfasen.

Perus teoretiske chance kan dog blive ødelagt efter Danmarks kamp mod Australien, hvis peruanerne taber eller får uafgjort mod Frankrig.

Torsdagens opgør mellem Australien og Danmark spilles klokken 14.00 dansk tid i Samara - en millionby 1000 kilometer sydøst for hovedstaden Moskva.