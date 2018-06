Australien-træner har fundet hullerne i dansk defensiv

Det australske landshold er allerede under hårdt pres ved VM før torsdagens opgør mod Danmark.

Alt andet end en sejr vil gøre det svært for landstræner Bert van Marwijk og hans spillere at komme videre til ottendedelsfinalerne efter et åbningsnederlag på 1-2 til Frankrig.

Hollænderen var godt tilfreds med præstationen mod Frankrig, men efterlyser flere chancer og ikke mindst mål, når australierne møder Danmark.

- Vi skal levere en lignende præstation, men vi skal forbedre de ting, der gør forskellen.

- Vi skal skabe flere chancer. Vi skabte nogle få mod Frankrig, og vi har set, at Peru var i stand til at komme til mange muligheder mod Danmark, så det bliver vigtigt, siger Bert van Marwijk med henvisning til danskernes 1-0-sejr over Peru.

Venstrebacken Aziz Behich fortæller, at Danmarks svage punkter er blevet gennemanalyseret.

- Vi spillede virkelig godt mod Frankrig, men vi kunne ikke skabe de store chancer. Det har vi arbejdet på. Vi har analyseret det gode og dårlige, og så har trænerne analyseret Danmark godt.

- Vi ved, hvor vi kan åbne dem, og hvor vi kan spille os fri, og så kan vi forhåbentlig sende bolden i nettet, siger Behich.

Respekten for den kommende modstander er dog stor i den australske lejr.

- Danmark har et stærkt hold og er nummer 12 på verdensranglisten. Det siger det hele, siger Bert van Marwijk.

- De danske spillere er fysisk stærke og meget store - så det er et våben for dem.

- Men jeg mener, at de franske spillere har mere kvalitet og er mere kreative. Danskerne er måske mere et hold end Frankrig, siger landstræneren.

Danskernes fordel i højden betyder især, at Australien skal passe på ved hjørnespark og frispark.

- Det er vi klar over, og vi skal være godt organiserede på dødbolde. Det er vigtigt i alle kampe, men jeg har nævnt det for spillerne. Danmark har seks spillere, der er over 190 centimeter i højden, siger han.

66-årige Bert van Marwijk overtog posten som australsk landstræner i januar, efter at forgængeren Ange Postecoglou havde sagt op.

Australierne sluttede bag Japan og Saudi-Arabien i den asiatiske VM-kvalifikation, og først efter nogle nervepirrende playoffkampe mod Syrien og senere Honduras lykkedes det at sikre VM-billetten.

Efter hollænderen overtog jobbet, har han ændret holdets spillestil, så Australien spiller meget kompakt og er svære at score mod.

- Vi var alle skuffede over at tabe til Frankrig. Men vi skal fortsætte ud ad samme vej.

- Danmark er svære at spille mod, men for hver dag, der går, vokser troen på den måde, vi spiller på, siger van Marwijk.

Før opgøret mod Frankrig havde landstræneren på forhånd sagt, at franskmændene otte-ni gange ud af ti ville slå Australien. Samme vurdering vil han ikke komme med før kampen mod Danmark.

- Danskerne er ikke så højt som Frankrig på verdensranglisten, så det må I selv tænke jer til, siger han.

På det danske landshold har han især et godt kendskab til Christian Eriksen og assistentlandstræner Jon Dahl Tomasson. Bert van Marwijk nægter dog at svare på, hvad Australien vil gøre for at stoppe Eriksen.

- I kan spørge mig 100 gange. Jeg kender ham fra hollandsk fodbold, og jeg har set ham mange gange for Tottenham. Jeg kender ham, siger van Marwijk som det eneste.

Talestrømmen er lidt længere, når det gælder Jon Dahl Tomasson.

- Jeg følger med i, hvad han laver. Han spillede for Feyenoord, da vi vandt Uefa Cuppen. Han var en meget god spiller. Jeg ser frem til at se ham igen.

Torsdagens opgør mod Danmark spilles klokken 14.00 dansk tid i Samara - en millionby 1000 kilometer sydøst for hovedstaden Moskva.