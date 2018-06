Ronaldo spillede som en ged – og så vandt Portugal

Hvem ellers fristes man til at sige? Hvem ellers end Ronaldo sendte Portugal på kurs mod ottendedels-finalen, da han scorede kampens eneste mål og sendte Marokko ud af VM?

Ronaldo og Portugal var absolut ikke overbevisende. I store perioder af kampen pressede Marokko på for en udligning af Ronaldos tidlige mål, men en god målmandspræstation af Rui Patricio i det portugisiske mål holdt Marokko fra at score.

0-1-nederlaget betyder, at Marokko er ude af VM. Uanset hvordan kampen mellem Spanien og Iran senere på aftenen ender. Dermed fik Marokko ikke samme succes som for 32 år siden, da holdet i Mexico gik videre – blandt andet på en 3-1-sejr over Portugal.

Portugal-Marokko 1-0 (1-0) 1-0 Cristiano Ronaldo (5.) Portugal: 6 Marokko: 7 Dommer: Mark Geiger, USA: 5 Næste kampe Iran – Spanien Spanien – Marokko Iran – Portugal

Portugals sejr betyder, at de forsvarende EM-vindere har fire point i gruppe B, mens Marokko stadig er på nul. Iran ligger på andenpladsen i puljen med tre point, mens Spanien har et point. Det to hold mødes senere på dagen.

En af dagens detaljer kræver en lille forklaring. Diskussionen om, hvem der er den bedste af Ronaldo og Messi har fået et dyr involveret. En ged for at være helt nøjagtig. En ged hedder en goat på engelsk, og det oversættes så til Greatest Of All Time. Den bedste nogensinde. Inden VM lod Messi sig fotografere med en ged, og da Ronaldo scorede det sidste mål mod Spanien i 3-3-kampen forleden, løb han ud og kløede sig under hagen, som havde han et imaginært gedebukkeskæg. Men i løbet af de seneste dage havde han så ladet skægget stå, sådan at han på hagen havde et lille fipskæg, som vil kunne få ethvert mandfolk til at trække på smilebåndet.

Hvis skægget skulle symbolisere, at Cristiano Ronaldo er ”den bedste nogensinde”, så viste Ronaldo allerede, at han havde noget at have skægget i.

Efter fire minutter kastede han sig ned i bolden efter et hjørnespark og pandede bolden i mål til 1-0, og så pegede han på fipskægget, hvis selv den sløveste kniv i skuffen skulle have misset referencen.

Et nederlag ville sende Marokko ud af VM, og det betød, at holdet blev tvunget frem. I første halvleg lykkedes det faktisk Marokko at lægge et solidt pres på det portugisiske mål med flere hele og halve chancer som resultat – Mehdi Benatia med et hovedstød, der blev reddet på stregen af Rui Patricio – men Portugal slap med skrækken. Og portugiserne var heller ikke selv uden chancer, Goncalo Guedes burde have scoret, men halvlegen endte 1-0.

Samme billede viste sig i anden halvleg i en medrivende kamp, hvor Marokko var særdeles farlig på standardsituationer. Et eksempel var, da Rui Patricio diskede op med endnu en fremragende redning, da han skovlede et hovedstød fra Belhanda over overliggeren.

I store perioder sad Marokko på spillet, og en udligning havde været på sin plads. Specielt i slutningen brændte det på i det portugisiske felt, men marokkanerne var for ineffektive.

Kampen var hårdt spillet, og den amerikanske dommer Mark Geiger mistede flere gange grebet om situationen, da han alt for sent kom i gang med at dele gule kort ud. Og så en lille bøn fra Danmark: Kære dommere; vær venlig at dele et gult kort ud til den første og bedste spiller, der appellerer om VAR ved at tegne en firkant i luften. Det klæder ikke spillet, at den gestus er begyndt at vinde indpas – selv Marokkos træner, Hervé Renard, bød sig til med skyggespillet, men Mark Geiger slog ikke ned på det, selvom at der i reglerne står, at det er forbudt.

Ronaldos mål betød, at han er den europæiske fodboldspiller, der har scoret flest mål på landsholdet nogensinde, nemlig 85 på 152 kampe, hvor han overhalede Ferenc Puskas. Ungareren scorede dog sine 84 i 89 kampe.

På trods af sejren er det som om, at Portugal har stadig ikke overbevist om, at holdet er en del af favoritfeltet. Portugiserne er simpelthen for afhængige af, at Ronaldo spiller godt. Men ok, hidtil har den 32-årige vinderfigur spillet som en ged.