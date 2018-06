Marokkos lægestab har fået advarsel af Fifa efter VM-kamp

Fifas medicinske komité har givet det marokkanske fodboldforbund en skriftlig advarsel.

Det sker, efter at den marokkanske angriber Nordin Amrabat fik en hjernerystelse i holdets første VM-kamp mod Iran fredag.

Her kunne man se på tv-billederne, at lægestaben på det marokkanske hold gav Amrabat lussinger og sprøjtede vand i ansigtet på ham, mens han virkede omtumlet.

- Vi var chokerede, da vi så billederne, og vi har ingen forståelse for lægens handlinger.

- Vi skrev øjeblikkeligt et brev til marokkanerne. Vi accepterer ikke lægernes arbejdsmetode, og vi har respektfuldt angivet, at det ikke må ske igen, siger komitéens præsident, Michel D'Hooghe, ifølge det hollandske medier NOS.

Han mener, at lægestaben burde være klædt på til at behandle på den rigtige måde.

- Under en workshop forud for VM gav vi en omfattende forklaring til holdlægerne, hvordan man behandler en hjernerystelse, siger han.

Landsholdet melder til marokkanske medier, at de står uforstående over for kritikken.

Nordin Amrabat har lagt en video på holdets Twitter-profil, hvor han fortæller, at han har det godt og takker for støtten.

Det marokkanske landshold melder dog også på Twitter, at han ikke vil være klar til at spille i onsdagens kamp mod Portugal.

Marokko tabte sin første VM-kamp mod Iran og ligger dermed sidst i gruppe B, hvor også Spanien og Portugal befinder sig.

Kampen mod Portugal bliver fløjtet i gang onsdag klokken 14 dansk tid, mens Spanien venter i marokkanernes sidste kamp i gruppespillet mandag.