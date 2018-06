Christian Eriksen om VM-start: Jeg kan gøre det bedre

Det endte med en åbningssejr på 1-0 over Peru, men spillet var ikke godt nok.

Landsholdets største stjerne, Christian Eriksen, ser gerne en forbedret præstation, når Danmark torsdag møder Australien ved VM.

- Jeg vil mene, at der er plads til forbedring. Også for mit vedkommende.

- Jeg fik måske bolden på det forkerte tidspunkt og tog også selv de forkerte beslutninger, siger Christian Eriksen.

Den 26-årige Tottenham-spiller mener, at det danske hold med sejren over Peru har smidt de VM-nerver, der måtte være.

- Jeg tror, at de forsvandt, da kampen var forbi. Vi var lettede over de tre point. Det var ikke den flotteste kamp af et dansk landshold i lang tid. Men de tre point var dem, vi havde brug for, og så kunne vi komme videre, siger han.

I en periode i anden halvleg, hvor Peru pressede på, viste Eriksen glimt af sin klasse, da han 20 minutter før tid skubbede bolden hen til Yussuf Poulsen, der sikrede sejren.

Midtbanespilleren vurderer, at de mere fysisk stærke australske spillere passer bedre til Danmark end det lynhurtige og vævre Peru-hold, der blev båret frem af et stadion næsten fyldt med larmende peruanske fans.

- Vi havde nok håbet på, at vi ville skabe mere og kreere flere chancer mod Peru. Det bliver anderledes mod Australien, som spiller på en anden måde. Men vi skal også oppe vores eget spil.

- Jeg er ikke nervøs for, at det sker igen. Vi er alle så professionelle, at vi gerne vil gøre det bedre. Men vinder vi, så er det faktisk lige meget, om vi har spillet grimt, siger han.

Med William Kvist ude af VM-slutrunden med et brækket ribben og en punkteret lunge skal Christian Eriksen finde ind i et gammelt samarbejde med Lasse Schöne, som han indtil for fem år siden spillede sammen med i Ajax Amsterdam.

Schöne afløste Kvist på den defensive midtbane efter en halv time mod Peru, da Kvist måtte udgå.

-Vi har ikke spillet sammen i lang tid, kun lidt på landsholdet, siger Eriksen om sin tidligere klubkammerat Schöne.

- Vi har ikke forandret den måde, vi hver især spiller på. Det kunne jeg mærke allerede, da han kom på banen. Han er rigtig god på kuglen og vender fremad og spiller fremad. Det betyder, at vi skal løbe hurtigt i position, siger han.

Uden for fodboldbanen blev Christian Eriksen kort før afrejsen til VM far til en lille dreng, og foreløbig går det fint med afsavnet til familien, som han er i daglig kontakt med.

- Jeg føler mig rigtig godt tilpas, og det kunne ikke være meget bedre, siger Eriksen.

Torsdagens opgør mod Australien spilles klokken 14.00 dansk tid i Samara. Danmark runder det indledende gruppespil af tirsdag 26. juni, hvor Frankrig venter i Moskva. De to bedste hold fra gruppen går videre til ottendedelsfinalerne.