Blatter er landet i Rusland: Forventer at se to VM-kampe

Den skandaleombruste tidligere præsident for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) Sepp Blatter er landet i Rusland i forbindelse med VM i landet.

Det er selv om, at schweizeren er suspenderet fra fodboldaktiviteter, men han er ikke forhindret i at være tilskuer til kampe, og han kommer foranlediget en invitation fra Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Blatter landede tirsdag, hvor han på sit hotel i Moskva udtalte sig til en række pressefolk.

- Jeg er her som gæst af den organiserende komité, og den vil arrangere et møde med præsidenten, hvis det er muligt, siger Blatter.

- Jeg tager imod det program, jeg får tilbudt, og jeg er glad for at være her.

Blatter fortalte, at han regner med at overvære to kampe ved slutrunden. Nemlig kampen mellem Portugal og Marokko i hovedstaden onsdag og fredagens opgør mellem Brasilien og Costa Rica i Sankt Petersborg.

Sepp Blatter var præsident for Fifa i 17 år, før han blev fældet af en korruptionsskandale i 2015.

Dermed sluttede en epoke, hvor Blatter var i spidsen for forbundet fra 1998 til 2015.

Efterfølgende er en lang række fodboldledere verden over blevet hældt ud af Fifa, og da Sepp Blatter ikke kunne redegøre for en pengeoverførsel, fik han i første omgang en karantæne på otte år i Fifas eget system.

Det skyldtes, at Blatter ikke kunne forklare overførslen af to millioner schweizerfranc til daværende præsident for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), Michel Platini.

Karantæne blev senere nedsat til seks år.