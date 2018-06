Efter den meget fornemme start på VM-slutrunden for værtsnationen - om end det skete på en lidt billig baggrund - var forventningerne til det russiske landshold vel på størrelse med landets samlede areal inden kampen mod Egypten, der ikke mindst havde Liverpool-stjernen Mohamed Salah i startelleveren.



»Vi ved, hvordan vi skal spille mod ham. Vi er klar til at stoppe Salah, og det vil vi gøre,« lød det fra landstræneren for Rusland, Stanislav Cherchesov, inden kampen.

Og det virkede da også som om, at forsvarsspillerne i den russiske bagkæde havde gjort deres hjemmearbejde.

Venstrebacken Yuri Zhirkov og kompagni gjorde det hvert fald umådeligt svært for den egyptiske fodboldfarao, der meget uvant kun kvitterede med en enkelt scoring - og så endda fra straffesparkspletten. Samtidig vågnede det russiske mandskab for alvor vågnede op til dåd i en anden halvleg, hvor værtsnationen med tre mål og en sibirisk koldblodighed sikrede det bedst mulige udgangspunkt for videre avancement til ottendedelsfinalen.

Rusland-Egypten 0-0 (0-0) Mål: 1-0 (Selvmål, Ahmed Fathy, 47.), 2-0 (Denis Cheryshev, 59.), 3-0 (Artem Dzyuba, 62.), 3-1 (Mohamed Salah, 73.) Rusland: 7 Egypten: 5

Dommer: Enrique Caceres (Paraguay) 7

Det var gennem hele kampen tydeligt, at de egyptiske spillere søgte afleveringen til landets ubestridt bedste, Mohamed Salah, og egypterens hurtige fødder var da også en kilde til uro i det russiske forsvar – eller hvert fald de enkelte gange, hvor han rent faktisk blev forsynet af sine medspillere.

For hele første halvleg var præget af en række tekniske fejl og dumme boldtab midt på banen, særligt hos det egyptiske mandskab, der ligeledes gjorde det vanskeligt for Mohamed Salah at vise sine uovertrufne fodboldevner frem.

Samtidig virkede det også som om, at de russiske forsvarsspillere havde læst op på lektien, for så snart Mohamed Salah modtog bolden i fødderne, røg han direkte i kløerne på den russiske forsvarsbjørn. Den vidste udmærket godt, at han ikke skulle have plads til at blive retvendt.

Afrika på tavlen ved VM

Men omvendt fremstod russerne også så forhippede på at lukke ned for Mohamed Salah, at de helt glemte at koncentrere sig om spillet fremad banen. Første halvleg blev derfor i alle spillets facetter en rodet og uskøn affære.

Farligst blev det, da først Egyptens Mahmoud Hassan – der har fået kælenavnet Trezeguet efter den franske fodboldstjerne af samme navn – forsøgte at dreje bolden over i det lange hjørne, og så i den anden ende af banen, hvor Ruslands tomålsskytte fra første kamp, Denis Cheryshev, trykkede af fra distancen. Men bolden røg et godt stykke over mål.

At kampens første mål skulle komme med hjælp fra modstanderens fod, var da heller ikke nogen overraskelse. Allerede få minutter inde i anden halvleg sparkede en russiske forsvarsspiller mod mål, og efter et hurtigt spil pinball mellem fjender og til sidst venner strøg bolden lige akkurat forbi vingefanget på den egyptiske målmand. 1-0 til værtsnationen, og så var polkaballet åbnet.

Russerne var som forvandlede ved anden halvlegs begyndelse. En markant bedre boldbehandling og det meget direkte spil med aggressive løb foran boldholderen gav Rusland smagsprøver på noget af det, der også var kendetegnende for holdet i åbningskampen.

Det var også ud fra denne opskrift, at russerne fuldstændigt udspillede det egyptiske mandskab. En velplaceret Denis Cherysev satte iskoldt en inderside på indlægget fra højrekanten, og bragte russerne foran med to mål.

Og efter 62 minutters spil blev kampen definitivt lukket, da Arten Dzyuba pillede en lang bold ned med brystet og udplacerede den egyptiske målmand. En overbevisende scoring fra startelleverens nye mand, der også satte et solidt aftryk på kampen.

Herfra kunne de mange tilskuere se, hvordan Mohamed Salahs spinkle VM-håb langsomt fortonede sig, og ikke engang hans ellers stensikre straffesparksscoring - tilkendt af den nye videoteknologi VAR - kunne rokke ved den fornemmelse, at russerne ville hive sejren hjem.

Rusland topper dermed gruppe A med maksimumpoint og har nærmest allerede en støvle i ottendedelsfinalen, mens Egypten og Mohamed Salah mere eller mindre kan vinke farvel til deres videre færd i slutrunden.