Dansk dommer: Svensk straffespark var helt efter bogen

I Sveriges 1-0-sejr over Sydkorea mandag var videodommeren, VAR (Video Assistant Referee), afgørende for kampen, da dommeren på banen så video igennem for efterfølgende at dømme straffespark til Sverige, som førte til kampens eneste mål.

I situationen blev svenske Viktor Claesson fældet i sydkoreanernes felt, og her lod dommeren spillet fortsætte i første omgang.

Sydkorea fik med det samme spillet sig til et angreb, men her valgte dommeren at stoppe angrebet for at se videogengivelser af hændelsen med Viktor Claesson.

Derefter tilkendte dommeren Sverige et straffespark for hændelsen.

Talsmand for Superligaens dommere Michael Tykgaard forklarer, at der ikke behøver at være et spilstop, før dommeren kan vælge at tage VAR i brug.

Han vurderer samtidig, at dommeren gjorde det helt rigtige i situationen.

- Dommeren har måske ikke set kontakten reelt nok, så han har ikke ud fra sine egne observationer kunnet træffe afgørelsen. I samme øjeblik vender spillet, og samtidig har videodommerne meldt ind, at han skal se hændelsen igennem, siger han.

Men hvad var der sket, hvis det ikke blev til et straffespark, og dommeren dermed havde stoppet et sydkoreansk angreb?

- I den situation kan han lade bolden falde (dommerkast, red.). Så kan man jo vurdere, om det er fairplay at lade dem få angrebet, som det nu var sat op, da de blev afbrudt. Det tror jeg nu ikke, at der er nogen, der vil gøre, siger Michael Tykgaard.

Principielt kunne Sydkorea have løbet ned og scoret, inden dommeren havde nået at stoppe spillet for at se videooptagelserne igennem.

I dette tilfælde ville dommeren skulle fratage Sydkorea scoringen og samtidig dømme straffespark til Sverige, forklarer Michael Tykgaard.

- Jeg kunne dog forestille mig, at en dommer formentlig ikke ville acceptere at se noget igennem, hvis der forinden var scoret i den anden ende, lyder det.

Svenskerne deler førstepladsen i gruppe F med Mexico, efter at begge hold vandt deres åbningskamp 1-0 over henholdsvis Sydkorea og Tyskland.