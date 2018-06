Egyptens stjerne er hovedperson i Ruslands anden VM-kamp

Rusland fik en perfekt start på VM-slutrunden, da holdet vandt med 5-0 over Saudi-Arabien i åbningskampen.

Tirsdag skal værtslandet på banen igen, og denne gang venter Egypten, der har Liverpool-stjernen Mohamed Salah på holdet.

Og netop Salah har været diskuteret meget på det russiske hold, der dog ikke frygter den 26-årige angriber, der blev topscorer i Premier League i den forgangne sæson.

- Vi ved, hvordan vi skal spille mod ham. Vi er klar til at stoppe Salah, og det vil vi gøre, siger landstræneren for Rusland, Stanislav Cherchesov, ifølge AFP.

Salah var ikke på banen, da Egypten indledte VM med et 0-1-nederlag til Uruguay. Han var endnu ikke kommet sig over den skade, han pådrog sig, da Liverpool 26. maj spillede Champions League-finale mod Real Madrid.

Cherchesov håber, at Salah vil spille i tirsdagens kamp.

- Salah vil få det bedre og bringe glæde til de egyptiske fans. Spillere som ham gør kun turneringer bedre, sagde han mandag ifølge AFP.

Egyptens landstræner Héctor Cúper har sagt, at Salah er klar til at spille, men at han ikke kan være 100 procent sikker på, at han starter på banen, før holdet har foretaget de sidste fysiske test inden kampen.

- Jeg håber, han vil være klar til at spille. Jeg er sikker på, han vil være i stand til det. Han er en central spiller på vores hold, siger han ifølge AFP.

Kampen mellem Rusland og Egypten fløjtes i gang klokken 20 dansk tid.