Hareide: VAR fjerner en del af charmen ved fodbold

Videodommersystemet VAR skulle gerne sikre en mere retfærdig afvikling af kampene ved VM i fodbold, men det er ikke entydigt positivt, at flere dommerskøn kan revurderes af dommere med en bedre kameravinkel.

VAR fjerner nemlig en del af charmen ved fodbold, mener landstræner Åge Hareide, selv om han påpeger, at for eksempel Perus straffespark mod Danmark var helt korrekt dømt med VAR-hjælp.

- Man mister diskussionen, om dommeren er god eller dårlig. Det er en del af charmen. Det er menneskeligt at fejle, og fejl er en del af fodbold.

- Det ville være dødkedeligt, hvis ingen fejlede, for så ville alle holde i bolden, indtil de afsluttede. Det er fejl og det uvisse, som gør fodboldkampe spændende, siger landstræneren.

Det er formentlig et spørgsmål om tilvænning, før VAR vil føles som en integreret del af topfodbolden, påpeger Hareide.

- Det kan være, at dommeren overser et straffespark, og så bliver det dømt alligevel, det prøvede vi jo selv mod Peru. Det var jo en rigtig og retfærdig dom, men det tager tid at vænne sig til, at det kan ske, siger Hareide.

Videodommersystemet har allerede været årsag til tre straffespark ved VM-slutrunden. Frankrig, Peru og Sverige er blevet tilkendt straffespark, selv om kampenes dommere på banen i første omgang vinkede afværgende.

Omvendt fik Brasilien for eksempel et mål imod sig i en situation, hvor forsvarsspilleren Miranda blev skubbet af en schweizer, mens England måske skulle have haft straffespark mod Tunesien, efter at Harry Kane blev revet ned i feltet.

Det samme føler landsholdsanfører Simon Kjær, at han skulle have haft mod Peru, da han også blev taget godt fat i omkring en dødbold.

Derfor vil VAR stadigvæk være et spørgsmål om skøn - også fra videodommerens side, påpeger Kjær.

- Der var situationer i Englands kamp, hvor der blev holdt godt fast inde i feltet, ligesom jeg også føler, at der blev gjort mod mig i den første kamp, så det er hele tiden et skøn.

- Det er en gråzone, hvornår VAR skal tages i brug, og hvornår det ikke skal tages i brug. Det må heller ikke ødelægge kampene for meget, for det er også en kontaktsport, og der må gerne være kontakt, siger anføreren.