Fakta: Her er gruppe H ved VM i fodbold

Tirsdag åbnes gruppe H som den sidste af de otte VM-grupper. Robert Lewandowski scorede uhørte 16 mål i Polens kvalifikationskampe, og kan han holde det niveau, kan Polen få et stort VM. Her er fakta om de fire hold i gruppe H.

Gruppe H:

Colombia

Verdensrangliste: 16.

Træner: José Pékerman (Argentina).

Anfører: Radamel Falcao.

Spillerprofiler: James Rodríguez (midtbanespiller, Bayern München), Juan Cuadrado (midtbanespiller, Juventus), Radamel Falcao (angriber, AS Monaco).

Topscorer i kvalifikationen: James Rodríguez (6 mål).

Kvalifikation: En fjerdeplads i kvalifikationen var tilstrækkeligt til, at Colombia kom til VM, men i de sidste 4 kampe var det tæt på at gå galt. Her blev det kun til 3 uafgjorte og 1 nederlag. Colombianerne scorede blot 21 mål i de 18 kampe, og kun Argentina scorede færre mål af de hold, der kvalificerede sig fra kvalifikationen i Sydamerika.

Seneste deltagelse: 2014 (tabte til Brasilien i kvartfinalen).

Tidligere VM-slutrunder: 5 (1962, 1990, 1994, 1998 og 2014).

Bedste placering: Kvartfinale i 2014.

Japan

Verdensrangliste: 61.

Træner: Akira Nishino (Japan).

Anfører: Makoto Hasebe.

Spillerprofiler: Shinji Kagawa (midtbanespiller, Borussia Dortmund), Keisuke Honda (midtbanespiller, CF Pachuca), Shinji Okazaki (angriber, Leicester).

Topscorer i kvalifikationen: Keisuke Honda (7 mål).

Kvalifikation: Japan vandt i det afsluttende gruppespil sin gruppe med 20 point for 10 kampe foran Saudi-Arabien og Australien, der begge fik 1 point færre. I april i år skiftede Japan træner, da bosnieren Vahid Halilhodzic blev strittet ud og erstattet af Akira Nishino.

Seneste deltagelse: 2014 (gik ikke videre fra gruppespillet).

Tidligere VM-slutrunder: 5 (1998, 2002, 2006, 2010 og 2014).

Bedste placering: Ottendedelsfinale i 2002 og 2010.

Polen

Verdensrangliste: 8.

Træner: Adam Nawalka (Polen).

Anfører: Robert Lewandowski.

Spillerprofiler: Robert Lewandowski (angriber, Bayern München), Arkadiusz Milik (angriber, Napoli), Piotr Zielinski (midtbanespiller, Napoli).

Topscorer i kvalifikationen: Robert Lewandowski (16 mål).

Kvalifikation: Polen vandt sin gruppe sikkert foran Danmark med imponerende 8 sejre i 10 kampe. Robert Lewandowski viste, hvorfor han anses for at være en af verdens bedste angribere, da hans 16 mål gjorde ham til topscorer i den europæiske kvalifikation.

Seneste deltagelse: 2006 (gik ikke videre fra gruppespillet).

Tidligere VM-slutrunder: 7 (1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002 og 2006).

Bedste placering: Bronze i 1974 og 1982.

Senegal

Verdensrangliste: 27.

Træner: Aliou Cissé (Senegal).

Anfører: Cheikhou Kouyaté.

Spillerprofiler: Sadio Mané (angriber, Liverpool), Kalidou Koulibaly (forsvarsspiller, Napoli), Idrissa Gueye (midtbanespiller, Everton).

Topscorer i kvalifikationen: Sadio Mané, Diafra Sakho, Kara Mbodji og Mame Biram Diouf (2 mål).

Kvalifikation: 4 sejre og 2 uafgjorte i 6 kampe var rigeligt til, at Senegal vandt gruppen foran Burkina Faso, Kap Verde og Sydafrika. Dermed blev Senegal klar til sit andet VM i historien.

Seneste deltagelse: 2002 (tabte til Tyrkiet i kvartfinalen).

Tidligere VM-slutrunder: 1 (2002).

Bedste placering: Kvartfinale i 2002.