Lewandowski møder Mané når VM's ægte verdensgruppe spiller

VM i Rusland startede officielt torsdag i sidste uge, da værtsnationen Rusland spillede åbningskamp mod Saudi-Arabien.

Men tirsdag starter VM for holdene i gruppe H, som er den eneste gruppe ved VM, der er repræsenteret af fire forskellige kontinenter - Sydamerika, Asien, Europa og Afrika.

Her skal Colombia op mod Japan, mens Polen møder Senegal.

Sidstnævnte bliver også i høj grad et møde mellem Polens Robert Lewandowski og Senegals Sadio Mané.

De to angribere har stor succes i henholdsvis Bayern München og Liverpool, og det er også de to stjerner, som holdenes trænere fremhæver, når de taler om, hvordan landene opnår succes ved VM.

- Sadio har noget absolut unikt, fordi han er uforudsigelig. Ingen er rigtig i stand til at markere ham eller stoppe ham. Han er virkelig god.

- På ethvert tidspunkt kan han gøre forskellen med en dribling eller en aflevering eller andet, siger landstræneren for Senegal, Aliou Cissé, ifølge AP.

Senegal

29-årige Lewandowski har scoret 55 mål i 95 landskampe for Polen, og landstræner Adam Nawalka mener, at hans stjerneangriber har et enormt talent, der er opbygget af hårdt arbejde.

- Jeg tror, at Robert Lewandowski kan være et godt eksempel for andre spillere på, hvordan du skal køre en karriere, siger han ifølge AP.

Lewandowskis holdkammerat i Bayern München James Rodríguez blev Colombias helt store helt ved det seneste VM i 2014.

Med seks scoringer blev han VM's topscorer, og kort efter VM blev han solgt til den spanske storklub Real Madrid.

Det er dog uklart, om 26-årige Rodríguez vil komme på banen, når Colombia spiller sin første VM-kamp mod Japan, da han har døjet med småskader op til VM.

Polen

- Vi må vente og se, hvad lægen siger ved det sidste tjek. Vi har nok alternativer, og vores trup er bredere og stærkere end i 2014, siger Colombias landstræner José Pékerman ifølge Reuters.

Kampen mellem Colombia og Japan starter tirsdag klokken 14 dansk tid, mens kampen mellem Polen og Senegal fløjtes i gang klokken 17 dansk tid.