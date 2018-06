Schmeichel maner til ro: Før røget ud efter god start

Det danske fodboldlandshold har med åbningssejren på 1-0 over Peru fået en lovende start på VM i Rusland, men der er fortsat lang vej til en plads i ottendedelsfinalerne.

Det slår målmand Kasper Schmeichel fast. Han minder om, at det førhen er gået galt, efter at landsholdet har indledt en slutrunde med en sejr.

- Sejren over Peru er kun en start. Det er meget vigtigt, at vi husker det, for det er ikke mere end det, siger Schmeichel.

- Ved EM i 2012 vandt vi også vores første kamp mod Holland, men vi kom ikke videre fra gruppen.

- Så vi hyggede os efter kampen mod Peru og nød sejren, som man skal, men bagefter har der været fuld fokus på den næste kamp mod Australien, siger målmanden.

Kasper Schmeichel tror ikke på, at nogle af spillerne på landsholdet risikerer at flyve lidt for højt efter sejren over Peru.

- Vi har alle spillet fodbold i lang tid, og vi ved, at det ene øjeblik er man helten og det næste skurken.

- Fodbold kan ændre sig så hurtigt. Vi har vundet en kamp, men ikke mere end det. Nu skal vi videre. Den næste kamp er den vigtigste, siger han.

Selv om midtbanegeneralen William Kvist har forladt den danske VM-lejr med to brækkede ribben og en mindre lungepunktering, så synes Kasper Schmeichel fortsat, at det danske hold står stærkt.

Afløserne er ifølge målmanden på lige så højt niveau.

- Vi er i den heldige situation, at vi har gode spillere på alle positioner.

- Mod Peru kom Lasse Schöne ind i stedet for William Kvist, og det er altså en mand, der har lige så meget erfaring som William.

- Det er positivt at se, at når vi laver udskiftninger - også dem der ikke er planlagte - så svækker det ikke holdet, siger Schmeichel.

Med flere fornemme redninger mod Peru satte målmanden rekord på landsholdet med fem clean sheets i træk. Det er aldrig sket før. Dermed overgik han sin far - legenden Peter Schmeichel.

- Ja, det fik jeg at vide. Men clean sheets er en misvisende statistik. Du kan føre en kamp 5-0, og er der en, der laver en dum fejl eller et fantastisk mål, så ryger den statistik. Den vigtigste statistik er sejren, siger Kasper Schmeichel.

For at holde målet rent fem kampe i træk kræver det ifølge målmanden også held. Som da Peru brændte på straffespark kort før pausen. Her hamrede Peru-spilleren bolden langt over mål.

- Det er brug for held. Altid. Det var heldigt, at han brændte straffesparket.

- Men når man har holdt nullet over en længere periode, så er der også noget bag det. Vi er et solidt hold, hvor alle forsvarer. Det kunne man også se i de sidste minutter mod Peru, hvor alle kastede sig ned i bolden, siger målmanden.

Danmark møder på torsdag Australien i den anden gruppekamp, inden landsholdet står over for Frankrig i det sidste opgør. De to bedste hold går videre til ottendedelsfinalerne.