Fakta: Her er gruppe G ved VM i fodbold

Pernille Harder, anfører for kvindelandsholdet i fodbold, hæfter sig ved en trio med stort fokus. Og en af dem blev matchvinder, da Danmark slog Peru.

Åbningssejren over Peru skal hurtigt pakkes væk, mener Kasper Schmeichel, der kun tænker på Australien-kamp.

VM-festen i den mexicanske hovedstad var så voldsom, at to sensorer blev aktiveret.

Kvalifikation: I en gruppe med Den Demokratiske Republik Congo, Libyen og Guinea viste Tunesien sig som den stærkeste nation. I 6 kampe blev tuneserne ikke besejret en eneste gang. 4 af kampene blev vundet, 2 endte uafgjort, og et stærkt kollektiv sikrede en samlet målscore på 11-4.

Kvalifikation: For første gang nogensinde skal Panama spille med i en VM-slutrunde. USA skuffede stort i den nord- og mellemamerikanske kvalifikation, og det åbnede muligheden for Panama, som trods blot 3 sejre i de 10 kampe besatte tredjepladsen i det afsluttende gruppespil. Det gav den sidste direkte billet til Rusland.

Kvalifikation: Slovakiet, Slovenien og ærkerivalen Skotland var Englands sværeste modstandere i gruppen. Trods den pludselige fyring af landstræner Sam Allardyce efter blot én kamp i spidsen for holdet cruisede England sikkert førstepladsen i gruppen hjem med 8 sejre og 2 uafgjorte kampe. Særligt 3-0-sejren hjemme mod Skotland vil englænderne huske.

Det vil være noget af en overraskelse, hvis ikke gruppe G ender med avancement til Belgien og England. Her er fakta om de fire hold i gruppen.

