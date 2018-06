Mange mennesker arbejder rundt om det danske fodboldlandshold under VM i Rusland.

En stab på omkring 20 mand sørger for, at spillerne får de rigtige ting at spise og drikke, har en god madras at sove på, at de kan komme på internettet, og at de bliver behandlet, hvis kroppen er øm.

Sådan ser den danske VM-stab ud:

Trænerteam: Landstræner Åge Hareide, assistenttræner Jon Dahl Tomasson, målmandstræner Lars Høgh, fysisk træner Ben Rosen og performance analytiker Mounir Akhiat.

Behandlerteamet: Læge Thøger Krogh og fysioterapeuterne Morten Skjoldager, Tom Boysen, Mikkel Ottesen og Benno Gøttsche.

Administrativ stab:

Chef for herrelandsholdet: Christian Nørkjær er leder for den administrative stab og øverst ansvarlig. Han styrer også, at informationer tilgår de rette personer.

Team manager: Steen Dahrup sørger for, at hotellet fungerer. At de forhold, der er blevet aftalt på forhånd, også er, som de skal være. Dahrup har blandt andet haft en IT-kyndig fra DBU i Rusland for at sikre sig, at der er wi-fi på spillerhotellet.

Sikkerhedschef: Henrik Kjær Jensen er ansvarlig for, at sikkerheden er i orden i forbindelse med busafgange, træning og hoteller. Han koordinerer sikkerhedsinformationer med alle relevante parter. Landsholdet følges desuden af politifolk fra PET.

Logistik koordinator: Allan Poulsen er altmuligmanden, der primært sørger for, at logistikken er i orden. Eksempelvis at lokaler har den rette størrelse til et specifikt behov. Han har også været med til at gennemgå hotellerne i Rusland og fået arrangeret levering af nye madrasser.

Kit managers: Nicolai Kvistgaarden og Henrik Andersen sørger for, at spillerne har rent tøj til træning og kamp. De har også ansvar for kegler og andre ting i forbindelse med træningen.

Pressechef: Jacob Wadland står for samarbejdet med pressen. Landsholdet har daglige presseseancer under VM. Ud over Wadland har DBU flere journalister med til Rusland for at levere nyheder til unionens egne kanaler.

Kokken Per Thøstesen samarbejder med køkkentet på spillerhotellet for at sikre den bedste kost til de danske spillere. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Per Thøstesen og Tobias Kops Lauesen, begge fra den københavnske restaurant Bistro Boheme. Thøstesen følger landsholdet overalt under VM i Rusland. Han samarbejder med hotellernes køkkenpersonale. Medhjælperen Kops Lauesen rejser i forvejen og sørger for, at hotellerne i Saransk, Samara og Moskva er klar til at få besøg af landsholdet.

Scouts: Brian Priske, Ole Tobiasen, Jørgen Lennartson, Petter Rudi og Anders Madsen: De skal levere analyser til det danske trænerteam om landsholdets modstandere.