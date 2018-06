Löw om tysk VM-nederlag: Første halvleg var meget dårlig

Vladimir Stojković er en speciel karakter, der har foretaget det forbudte skifte. Men den serbiske landsholdsmålmand har ingen interesse i at skabe venner.

Målmandsveteran blev reddet af to holdkammerater:

Hirving Lozano mener, at VM-sejren over Tyskland er en af de største i mexicansk fodboldhistorie.

De forsvarende verdensmestre fra Tyskland blev overrumplet af et hurtigt og aggressivt mexicansk hold, der tog en snæver sejr.

De to bedste hold fra gruppen avancerer til ottendedelsfinalerne.

- Vi skal vinde den næste kamp, det siger sig selv. Vi er under pres mod Sverige, siger Joachim Löw med henvisning til Tysklands næste kamp i gruppe F på lørdag mod svenskerne.

- Vi bliver nødt til at se fremad og lægge dette bag os.

- Vi havde et par afslutninger på mål, men det virkede forhekset, bolden gik ikke i nettet. Alle er naturligvis utilfredse og kede af det.

I anden halvleg fik Tyskland i perioder lagt et massivt pres på modstandernes mål, men verdensmestrene fik ikke udlignet.

- Vi spillede meget dårligt i første halvleg. Vi var ikke i stand til at spille det pasningsspil og angrebsspil, som vi plejer.

For første gang i 38 år tabte Tyskland sin første kamp ved en VM-slutrunde i fodbold, da de regerende verdensmestre søndag led et 0-1-nederlag til Mexico i Moskva.

- Vi spillede meget dårligt i første halvleg. Vi var ikke i stand til at spille det pasningsspil og angrebsspil, som vi plejer. Foto: Jens Dresling

Tysklands landstræner erkender, at hans hold er under pres i gruppe F efter 0-1-nederlaget til Mexico.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her