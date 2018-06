Mexicos VM-matchvinder mod Tyskland: Bedste mål i mit liv

Mexico fik søndag en fremragende begyndelse på VM i fodbold.

Mexicanerne besejrede Tysklands regerende verdensmestre med 1-0 i Moskva i den første kamp i gruppe F.

Kampens enlige målscorer, Hirving Lozano, var efter kampen i højt humør.

- Det er det bedste mål, jeg har scoret i hele mit liv, siger PSV-spilleren til Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) hjemmeside.

Ti minutter før pausen modtog Hirving Lozano bolden i venstre side i en mexicansk kontra.

Den 22-årige offensivspiller rundede Tysklands Mesut Özil med et træk ind i banen og udplacerede målmand Manuel Neuer med en afslutning i det nærmeste målhjørne.

Tag mexicanerhatten af: Verdensmestrene tabte overraskende premieren til Mexico

Sejren var Mexicos første over Tyskland i fire forsøg i VM-historien.

I 1978 vandt det daværende Vesttyskland 6-0 over Mexico i det indledende gruppespil.

Otte år senere vandt vesttyskerne efter en målløs kvartfinale med 4-1 efter straffesparkskonkurrence over Mexicos værter.

Endelig sejrede Tyskland 2-1 over mexicanerne i ottendedelsfinalen ved VM i 1998.

- Jeg ved ikke, om det er den største sejr (i Mexicos fodboldhistorie, red.), men det er helt sikkert en af de største.

- Det er dejligt at begynde på en god måde mod de regerende verdensmestre. Det er et flot resultat og et bevis på vores hårde arbejde, siger Hirving Lozano, der blev kåret som kampens spiller.

Mandag mødes Sydkorea og Sverige i den anden kamp i gruppe F.