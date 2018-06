Vladimir Stojković er en speciel karakter, der har foretaget det forbudte skifte. Men den serbiske landsholdsmålmand har ingen interesse i at skabe venner.

Jonas Knudsen, som tidligere har spillet for Esbjerg, har spillet tre A-landskampe i karrieren.

Knudsen ventes at vende retur til Rusland i løbet af mandag, oplyser DBU.

Landsholdsspillerne havde nemlig samlet sammen til et privatfly, der ventede på Ipswich-spilleren efter kampen og fragtede ham hjem til Danmark og hans nyfødte datter.

Dét ændrede sig imidlertid efter lørdagens 1-0 sejr over Peru, skriver BT.

I første omgang meddelte DBU, at landsholdsspilleren ikke ville forlade VM-lejren på grund af fødslen.

Siden blev også venstreback Jonas Knudsen far til en pige, dagen efter landsholdet var rejst afsted til Rusland mandag den 11. juni.

Først blev Christian Eriksen far til en søn den 4. juni, efter flere iagttagere havde frygtet, at fødslen ville påvirke landsholdsstjernens VM-deltagelse.

Mange ting bliver diskuteret i forbindelse med et VM i fodbold, men spædbørn er sjældent ét af emnerne.

Den danske venstreback Jonas Knudsen blev far kort inden VM.

