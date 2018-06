Det danske landsspillere løb meget, og de løb hurtigt, da de lørdag slog Peru med 1-0 ved VM.

Landstræner Åge Hareide har studeret de fysiske tal efter åbningssejren over peruanerne, og han er imponeret over de danske spillere.

- Vi har aldrig løbet så meget som i den kamp. Aldrig. Vi havde fantastisk mange højintense løb, siger Hareide.

William Kvist er færdig ved VM med brækkede ribben

Landstræneren gætter på, at de mange løb med og uden bold sandsynligvis var årsagen til, at de danske spillere ikke havde det store overskud til at juble efter sejren over Peru.

- De var for slidte. Alle var fuldstændig udkørte, da de sad i omklædningsrummet. Det var en hård belastning både fysisk og mentalt, siger han.

Midtbanestjernen Christian Eriksen løb ifølge Åge Hareide længst af alle på banen med mere end 12 kilometer. Angriberen Nicolai Jørgensen udmærkede sig med flest højintense løb.

- Det eneste, der manglede for Nicolai, var mål.

- Han er den med flest højhastighedsløb på banen. Han har 19 løb med mere end 30 kilometer i timen. Så vi får meget arbejde ud af ham, og havde han scoret, ville det have været perfekt, siger Åge Hareide.

Glem Skandinaviens brasilianere: Danmark ligner et italiensk landshold Kasper Schmeichel har ikke hentet bolden ud af det danske mål i mere end 500 spilleminutter. Landsholdet er nærmest italiensk opbygget.

Lasse Schöne, der afløste William Kvist efter en halv time, var også hårdt mærket efter kampen.

- Jeg var træt. Meget træt. Og nu spillede jeg ikke en gang lige så meget som de andre.

- Men jeg vil sige, at kroppen har det alligevel bedre, når man har tre point med i posen, siger Schöne, der har udsigt til flere kampe, da Kvist er færdig ved VM med to brækkede ribben.

Danske VM-spillere begræder tabet af William Kvist

Efter kampen, der blev spillet i Saransk sydøst for Moskva, fløj holdet tilbage mod Sortehavet og VM-basen i Anapa. Her havde spillerne overskud til at fejre sejren.

- Vi sad og hyggede bagefter. Det skal der også til, og det er vi gode til. Vi er et hold, og vi løber ikke ned på rummene for at være alene.

- Vi talte om, hvad der var sket, og det blev lidt sent, men vi fik lov til at sove ud, siger Lasse Schöne.

På torsdag venter Australien i den anden gruppekamp, inden Frankrig er modstanderen i det sidste opgør. De to bedste hold i gruppen går videre til ottendedelsfinalerne.