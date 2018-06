Hele verden hylder Schmeichel efter pragtkamp: »Han er en uovervindelig mur«

Lørdag aften blev mange begejstret over den blonde landsholdskeeper med de brede skuldre og akrobatiske redninger.

Jyllands-Posten kårede Kasper Schmeichel til kampens bedste spiller og gav ham karakteren 9 efter Danmarks 1-0 sejr over Peru ved VM i Rusland, ligesom medspillerne kaldte ham for en »målmand i verdensklasse«.

Glem Skandinaviens brasilianere: Danmark ligner et italiensk landshold Kasper Schmeichel har ikke hentet bolden ud af det danske mål i mere end 500 spilleminutter. Landsholdet er nærmest italiensk opbygget.

»Han havde fantastiske redninger. Der var flere gange, hvor jeg holdt vejret derinde, det var en superpræstation af ham, og han sikrede os point i dag,« sagde Thomas Delaney.

Og det var ikke kun i Danmark, at Schmeichels præstation vakte opsigt.

Hos udenlandske medier som L'Equipe, The Guardian og La Gazetta dello Sport bliver den danske Leicester-målmand hyldet efter præstationen.

Franske L'Equipe skriver, at »målmanden var en af de vigtigste arkitekter bag holdets succes«, mens The Guardian slår fast, at han leverede en »fremragende præstation«.

Enighed på landsholdet: Schmeichel sikrede sejren

Også i Peru anerkendte man målmandens indsats:

»Kasper Schmeichel var en uovervindelig mur, der sørgede for, at hans hold kunne gå fra banen med sejren,« skriver avisen La Republica.

Hos BBC kalder man Kasper Schmeichel for kampens bedste spiller og nævner, at han er ved at leve op til sin fars - Peter Schmeichel - enorme arv.

»Schmeichel har allerede holdt målet rent i lige så mange VM-kampe, som hans far Peter gjorde i fem forsøg (én gang)«.

Peru brændte flere store chancer på grund af Kasper Schmeichel, ligesom Christian Cueva misbrugte et straffespark ved at skyde over det danske mål kort før pausen.

»Der var meget mere pres på ham. Det prøvede jeg at minde ham om. Men jeg ved ikke, om han forstod mig«, sagde Kasper Schmeichel efter kampen til TV 2 og slog fast:

»Vi fik det held, som vi skulle have. Vi spillede ikke særlig godt, men vi vandt alligevel«.

Danmark spiller næste kamp ved VM mod Australien på torsdag klokken 14.