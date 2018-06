Landsholdskolleger krydser fingre for William Kvist

Spillerne på det danske landshold ved endnu ikke, om William Kvists VM er ovre, efter at han sandsynligvis udgik med et brækket ribben i Danmarks 1-0-sejr lørdag aften over Peru ved VM.

Kvists kolleger håber, at den rutinerede midtbanespiller er sluppet billigere end først antaget, så han kan vende tilbage til VM-truppen.

- Vi håber det bedste. Lige nu må vi vente på de undersøgelser, som er i gang. Det er ikke sjovt at se William blive båret fra banen, for vi ved, at der skal meget til, siger landsholdsanfører Simon Kjær.

Efter Kvist blev båret fra banen, blev han kørt væk fra stadion, og spillerne havde ikke været i kontakt med ham eller en anden fra lægestaben, da de forlod stadion i Saransk.

- Vi krydser alle fingre for, at der ikke er sket det store med William. Jeg har ikke selv set ham, for han er ikke her på stadion, så det er svært at sige, hvad der er sket, men vi håber selvfølgelig alle det bedste for ham, siger Christian Eriksen.

Da Kvist gik ud, fik Thomas Delaney en ny makker på den kontrollerende midtbane i form af Lasse Schöne.

Ifølge Delaney gik vikaren ind på holdet uden at det påvirkede det danske spil.

- Jeg har et rigtig godt makkerskab med William Kvist, og ham kender jeg selvfølgelig bedre end Lasse Schöne, men der var ikke noget, som ændrede sig, da han kom ind, selv om jeg ikke har spillet så mange kampe med ham, siger Delaney.

Efter kampen sagde Åge Hareide på et pressemøde, at man frygter, at Kvist har brækket et ribben. Er det tilfældet, er han færdig ved VM, sagde Hareide.