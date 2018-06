Sisto lykkelig efter sejr: Peru-pres gjorde mig nervøs

Det danske landshold åbnede lørdag VM i Rusland med en hårdt tilkæmpet 1-0-sejr over Peru.

Undervejs frygtede venstrekanten Pione Sisto, at peruanerne ville score på en af holdets mange chancer.

- Vi havde det svært. Vi havde også vores perioder, men vi må sige, at vi var heldige med at have Kasper, siger Pione Sisto med henvisning til Kasper Schmeichel i det danske mål.

- I anden halvleg var jeg ret nervøs, for hold da op hvor de pressede os, siger han.

Det lykkedes dog danskerne at holde stand mod sydamerikanerne og hente sejren på det mål, som Yussuf Poulsen scorede efter en times spil. Sisto var selv med i opspillet til scoringen, da han fikst fandt Christian Eriksen.

- Vi fik scoret, og det var det vigtigste.

- Om jeg var med eller ikke, det lægger jeg ikke så meget mærke til, siger Pione Sisto, der ikke har haft de mest overbevisende præstationer i opvarmningskampene frem mod VM.

- VM åbnede, som vi havde håbet. Man vil altid være nervøs i den første kamp. Jeg håber, at sejren giver noget ro, og den burde også give os noget selvtillid, siger han.

Danmark møder torsdag Australien i den anden gruppekamp. Australierne tabte tidligere lørdag med 1-2 til Frankrig, der er Danmarks modstander i den sidste gruppekamp. De to bedste hold går videre fra gruppen.