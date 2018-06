Hareide: William Kvists VM er nok slut

SARANSK

Den danske viceanfører William Kvist har sandsynligvis brækket ribbenet. Det sagde landstræner Åge Hareide efter 1-0 sejren over Peru.

»Vi tror, at Kvist har brækket et ribben. Symptomerne tydede på det,« sagde Hareide efter den dramatiske VM-åbningskamp.

Andreas Christensen måtte også udgå i løbet af kampen, men det var på grund af krampe, og han bør kunne spille på torsdag mod Australien.

Ottendedelsfinale kan sikres torsdag: Første VM-åbning med dansk sejr i 16 år

Åge Hareide så et dansk landshold begynde kampen trykket af stemningen fra mindst 20.000 peruvianere på tribunerne i Saransk.

»Vi var prægede af stemningen og manglende erfaring fra slutrunder. Den intensitet vi kom ind i, har vi ikke prøvet før. Da vi kom foran, blev vi også pressede, men vi forsvarede os godt, og vi havde også nogle gigantiske kontramuligheder for at afgøre det,« lød det fra Hareide, som ikke var overrasket over, at Peru pressede Danmark til kampens sidste sekund.

»Vi vidste, at Peru er et godt, stærkt hold. Vi var famlende i begyndelsen, men vi begyndte at få styr på dem. Vi udnyttede det ikke lige godt hele tiden. Vi sparkede for meget langt mod Henrik Dalsgaard og Yussuf Poulsen på siderne,« forklarede landstræneren.

Med Danmarks og Frankrigs sejr denne lørdag, kan Danmark kvalificere sig til ottendedelsfinalerne på torsdag, hvis holdet vinder over Australien, og Frankrig slår Peru. Det er dog langt fra sikkert, at franskmændene vinder over Peru bedømt på ”Les Bleus” præstation mod Australien og Perus mod Danmark. Åge Hareide var imponeret over sydamerikanerne.

»Peru er et fremragende hold. Det vidste vi. Den sydamerikanske stil er hurtig. De fik meget lidt ud af denne kamp, og Peru fortjente nok mere. Vi var heldige i dag,« lød det fra landstræneren.

VM-kampen i billeder: Peru missede straffe, Kvist blev skadet, og Yussuf Poulsen sikrede dansk sejr

Peru kunne være kommet foran 1-0 i 1. halvleg, hvis Christian Cueva havde scoret på det straffespark, som Yussuf Poulsen begik mod ham. Det var ikke kampens dommer men folkene ved videoteknologisystemet (VAR), som gjorde dommer Bakary Gassama opmærksom på, at han havde overset et straffespark.

»VAR systemet er der for at være retfærdigt, så vi kan ikke beklage os over det. Som det er nu, er det okay. Denne gang viste det sig at ramme os, men det var jo nok en rigtig afgørelse. «