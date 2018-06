Islandsk målmand havde læst op på Lionel Messi

Island fik en overraskende start på landets første VM nogensinde. Øboerne spillede uafgjort 1-1 mod den stolte fodboldnation Argentina.

Det uafgjorte resultat kan islændingene især takke deres målmand, Hannes Halldorsson, for, da han reddede et straffespark fra verdensstjernen Lionel Messi.

Og det var måske ikke et rent tilfælde, at Halldorsson stoppede afslutningen fra Messi. Han havde nemlig forberedt sig hjemmefra på argentinerens straffespark.

- Jeg lavede mine lektier. Jeg så på en masse straffespark fra Messi, og jeg så også på, hvordan jeg havde opført mig ved tidligere straffespark. Jeg prøvede at komme ind i deres tankegang - hvordan de ville tænke på mig, siger Halldorsson efter kampen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Messi brændte den største af alle chancer: Randersmålmand blev helten, da heroiske Island skabte sensationen

Island fik lukket godt ned for de boldstærke argentinere, og Halldorsson mener, at mandskabet holdt sig tæt til planen for kampen.

- Jeg tror, at argentinerne følte sig lidt frustrerede over, at de ikke kom igennem, og det var vigtigt, at vi udlignede så hurtigt. Jeg tror, at vores plan fungerede næsten perfekt, siger han.

Argentinas træner, Jorge Sampaoli, peger også på, at det var svært for holdet at komme gennem det tætpakkede islandske forsvar.

- Det var en ubehagelig kamp, fordi Island spillede meget defensivt og blokerede alle rum på banen, siger han.

Sampaoli mener, at holdet skal se videre fra den skuffende start på VM og holde fast i troen på, at Argentina hører til blandt topholdene ved slutrunden.

- Omstændighederne omkring det brændte straffespark og Leos (Messi, red.) fejl er bare endnu en statistik. Det hører til fortiden. Sådan er fodbold, siger han og fortsætter:

Vi er nød til at være stærke som en gruppe, tro på os selv og vide, at vi har værktøjerne til at slå alle.

Argentina og Island er i gruppe med Nigeria og Kroatien i kampen om de to øverste pladser.