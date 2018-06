JP i Rusland: »Det kommer til at føles, som om Danmark spiller på udebane«

De rød-hvide-farver fylder lørdag eftermiddag gaderne i VM-værtsbyen Saransk forud for aftenens kamp mellem Danmark og Peru, der spilles kl. 18 på Mordovia Stadion.

Det er dog ikke danskernes rød-hvide trøjer, der har indtaget bybilledet. Det er i stedet de peruvianske fans, der ifølge Jyllands-Postens udsendte fotograf Gregers Tycho »decideret har invaderet byen«, mens danskerne er »kraftigt i undertal«.

»Hele centrum af Saransk er lukket af for biler, og i stedet er gaderne indtaget af fans fra Peru. Der er Peru-trøjer, så langt øjet rækker, og de synger sange slagsange og råber kampråb. De har rent ud sagt en kæmpe fest,« fortæller Gregers Tycho fra den russiske by, der ligger godt 600 km øst for Moskva.

»Der er ingen tvivl om, at det kommer til at føles, som om Danmark spiller på udebane i aften,« tilføjer Gregers Tycho.

Og den spådom får han med stor sandsynlighed ret i. 10.000 peruvianske fans ventes ifølge Ekstra Bladet at dukke op til aftenens kamp, der er begge nationers første World Cup-kamp under dette års turnering. Til sammenligning ventes der ifølge avisen at komme 645 danske tilskuere.

Peruvianske slagsange og kampråd har dagen igennem lydt over Saransk. Foto: Gregers Tycho

Peruvianerne har dagen igennem festet foran fanzonen i Saransk. Foto: Gregers Tycho

På sin tur rundt i byen er fotografen dog også stødt på flere danske fans, som melder sig klar til kamp. Danskernes entusiasme slår dog ikke peruvianernes, forklarer han.

»Humøret er vildt højt, og man kan godt fornemme, at det nærmer sig, at det snart går løs. Danskerne har glædet sig enormt meget – men det er altså dem fra Peru, der løber med opmærksomheden,« siger han og fortsætter:

»Jeg mødte en gruppe på 10 danskere, der stod og skrålede ”Vi sejler op ad åen”. Overfor stod en gruppe på omkring 500 peruvianere, der efterfølgende stemte i og sang, hvad jeg formoder var en af deres slagsange. Den sangkonkurrence vandt peruvianerne altså,« lyder hans vurdering.

Se video fra peruvianernes fest i Saransk gader:

Inde i centrum af VM-værtsbyen er der blevet etableret en såkaldt Fifa Fan Zone, som er et aflukket område med storskærm, hvor kampene vises live, og hvor man kan købe mad og drikke. Her talte Gregers Tycho med danske René Skade fra Ry, som angiveligt var blevet sat i arbejde af modstanderholdets fanskare.

»Danskeren fortalte, at han havde været på vej op for at købe øl inde i fanzonen, men så var blevet overtalt af peruvianerne til at hjælpe med at lægge ansigtsmaling på fansene fra Peru,« fortæller fotografen.

De peruvianske fans står i kø til at få malet ansigtet i nationens farver med hjælp fra en dansker. Foto: Gregers Tycho

Ifølge Gregers Tycho har køen til fanzonen dagen igennem været lang pga. sikkerhedsniveauet på stedet. Besøgende skal bl.a. igennem en undersøgelse, som man kender den fra lufthavne, ligesom betjente fra det russiske politi gennemgår folks tasker og ejendele, fortæller han.



Kampen mellem Danmark og Peru kan følges live på jp.dk, hvor man også vil kunne læse reportage og reaktioner lige efter kampen.