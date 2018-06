Kæmpe overraskelse: Peru uden holdets stjernespiller mod Danmark

Mens der ikke er overraskelser i den danske startopstilling til kampen mod Peru, har det sydamerikanske hold en meget stor overraskelse blandt sine startende spillere. Således er holdets største profil Paolo Guerrero ikke med fra kampens begyndelse mod Danmark. Guerreros VM-optakt har været omstridt, da han blev testet positiv for kokain efter en kamp mod New Zealand sidste efterår, som kvalificerede Peru til VM. Danmarks anfører Simon Kjær gav støtte til, at Guerrero skulle få lov til at spille til VM efter en dom ved Den Internationale Sportsdomstol (CAS) havde givet ham karantæne. Den blev senere omstødt af en schweizisk domstol, og derfor kan Guerrero være med ved VM. Han er dog fravalgt til kampen mod Danmark.

For det danske landshold, bliver de samme 11 spillere, som skal sørge for et godt resultat i Danmarks åbningskamp ved VM mod Peru, som har spillet fra kampens begyndelse i de seneste to venskabskampe mod Sverige og Mexico.

Landstræner Åge Hareide har med sin startopstilling således ikke valgt at ændre noget i forhold til de to kampe. Størst tvivl var der, om Hareide ville vrage Pione Sisto, der hverken var god i Stockholm eller i Brøndby mod Mexico. Sisto har også været hæmmet af ømme akillessener i træningslejren op til VM. Samtidig har Martin Braithwaite spillet nok, når han er blevet indskiftet. Landstræneren satser dog på det kendte, som har bragt Danmark til VM og skabt en stime på hele 15 kampe uden nederlag.

Forsvaret er som ventet med Simon Kjær og Andreas Christensen i midten, mens midten udgøres af den efterhånden sammenspillede ”trekant” med William Kvist, Thomas Delaney og den helt store profil Christian Eriksen.

Fra positionen som Danmarks midterste angriber er det Nicolai Jørgensen, der skal lave målene. Det har han ikke været ret god til på det seneste, da han ikke har scoret i sine seneste seks landskampe. Da har Åge Hareide indskiftet Kasper Dolberg i begge Danmarks seneste to kampe. Angriberen fra Ajax Amsterdam har ikke scoret, men han har virket farligere end Nicolai Jørgensen.

Arkivfoto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

Danmark (4-3-3): Kasper Schmeichel – Henrik Dalsgaard, Simon Kjær, Andreas Christensen, Jens Stryger Larsen – William Kvist, Christian Eriksen, Thomas Delaney – Yussuf Poulsen, Nicolai Jørgensen, Pione Sisto.