Hvordan kan en nation med kun 344.000 mennesker skabe fodboldspillere, der er gode nok til at hente 1-1 mod en tidligere verdensmesternation med 44 mio. mennesker?

Det spørgsmål vil nok blive vendt mange gange i den kommende tid, da Island sensationelt fik uafgjort mod Argentina i Islands første VM-kamp nogensinde.

Sensationen kunne ellers have været slukket, da Argentina fik straffespark i midten af anden halvleg, men Messi brændt på Randersmålmanden, Hannes Halldorsson.

Argentina – Island 1-1 (1-1) Mål: 1-0 (Kun Aguero, 19.), 1-1 (Alfred Finnbogason, 23.) Argentina: 6 Island: 8 Dommer: Szymon Marciniak (Polen), 8

Den islandske indsats gav mindelser om EM i 2016, da øboerne nåede kvartfinalen blandt andet med den sensationelle sejr over England.

Den islandske taktik var der slet ingen tvivl om. De stod på den sidste tredjedel af banen og ventede, mens Argentina trillede bolden i buer rundt om Islands felt. Den taktik skal man nok ikke være alt for stor nyder af spillets finere finesser for at bifalde, og tallene talte for sig selv: Argentina havde bolden i 73 pct. af tiden, og blev noteret for 25 skud mod mål. Bolden lå ved islandske fødder i 27 pct. af tiden, og islændingene sparkede kun på mål ni gange.

Et af spørgsmålene om Argentina inden turneringen var, hvordan holdet fungerer bagtil. Oppe foran hedder folkene Messi, Aguero, Dybala og Higuain, men nede bagved klinger navnene ikke så skarpt; Tagliafico, Salvio og marginalspilleren i Manchester United, Marcos Rojo.

Første tegn på, at det argentinske forsvar er til at tale med kom efter knap 10 minutter, da Marcos Rojo og målmand Willy Caballeros samspil gik op i hat og briller. Situationen endte med, at Birkir Bjarnasson stod helt fri midt for mål, men han brændte den gigantiske chance.

Spillet bølgede frem og tilbage i en god fodboldkamp, og efter Islands afbrænder kom favoritternes føringsmål så. Kun Agüero fik bolden med ryggen til mål ved 11-meterplettet, han tog et skridt væk fra sin oppasser og klaskede den i mål.

Men så var det tilbage til Gøg og Gokke-opdækningen i det argentinske forsvar. Island fik bolden ind i feltet, hvor den pingede mere indad end den pongede udad, og Caballero endte med at skubbe et skud ud til Alfred Finnbogason, der udlignede til 1-1, og der må have været en vulkan, der spruttet lava af bare fryd hjemme på Island over Islands første VM-mål nogensinde.

Til slut i første halvleg fik Island yderligere to fine chancer, hvor Willy Cabellero ved nummer to atter viftede bolden direkte ud i feltet, denne gang dog uden, at der dukkede en islænding op.

Det er en floskel at hive frem, men man kom uvægerligt til at tænke på, at angreb vinder kampe, forsvar vinder pokaler.

Derfor var det egentlig meget symptomatisk, at Argentinas straffespark kom efter en lang bold ind i feltet, hvor Aguero blev skubbet omkuld af Magnusson i Islands felt.

Så var det, at Hannes Halldorsson gik til den rigtige side, da Messi sparkede et hårdt straffespark, men som lå lige i Halldorssons bane, da han kastede sig til den rigtige side.

Hannes Halldorsson redde flot Messis straffespark. Foto: Victor Caivano/AP

Straffesparket var også startskud til et voldsomt pres på det islandske mål, og de islandske spillere begyndte i de sidste 10 minutter at vise store tegn på træthed. De kæmpede stadig, men det holdt hårdt.

Det betød at dagens helt, Hannes Halldorsson, også fem minutter før tid måtte ud i en fremragende redning.

Det store spørgsmål er, hvad kampen siger om de to hold? Umiddelbart ligner Islands indsats den fra EM i 2016, da de spillede 1-1 mod Portugal i åbningskampen, og eventyret fortsatte langt ind i turneringen. Samtidig viste Argentina endnu engang, at holdet har store mangler i spillet. Og det bliver man næppe verdensmester på igen.

Kroatien og Nigeria er de sidste to hold i gruppe D, og de mødes kl. 21 lørdag aften. Den kamp kan ses på DR1