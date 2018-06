Det vakte i den grad opsigt, da det spanske fodboldforbund besluttede sig at skifte ud på landstrænerpositionen, bare dagen inden VM-slutrunden blev skudt i gang.

Ud med ellers så succesfulde Julen Lopetegui, ind med mere uprøvede Fernando Hierro.

Derfor var det da også lidt af en lakmustest, der ventede de spanske señores i deres første gruppekamp ved VM-slutrunden – og så endda mod deres skræmmende naboer, europamestrene fra Portugal - med en Cristiano Ronaldo i forrygende klubform, ej at forglemme.

Diego Costa scorer mod Portugal. Foto: Thanassis Stavrakis/AP

Og der var da umiddelbart også lidt svinger i salsaen, da Cristiano Ronaldo langt om længe fandt det rette ben at stå på i international sammenhæng. For selvom den portugisiske fodboldstjerne netop har fået tilkendt en kæmpebøde og en betinget dom på to år for at omgå skattereglerne i - ja, sjovt nok - Spanien, havde han denne aften nok at trække på smilebåndet over.

Med tre mål i kampen gjorde han sit for at ryste den spanske fodboldstolthed, der i den medrivende pointdeling med hele seks mål dog slog fast, at de er at regne for medaljeaspiranter. Og Ronaldo er for Den Gyldne Støvle.

Portugal-Spanien 3-3 (2-1) Portugal: 5 Spanien: 6

Kampens dommer: Gianluca Rocchi (italien) 6

Allerede efter et par minutters spil var Ronaldo på spil for første gang. Og det var - som ventet - på højrebacken, hvor klubkollegaen Nacho vikarierede for den skadede Daniel Carvajal, at gennembruddet fra Ronaldo skulle komme.

En husmandsfinte og eksplosivt træk ind i feltet var mere, end hvad højrebacken kunne følge med til, og så måtte han trække håndbremsen. Med et kraftfuldt spark sendte Ronaldo i nette forbi en prisgivet David de Gea. 1-0 til naboerne længst med vest.

Og så havde spanierne pludselig ryggen mod muren. Hvad så?

Bedst som man kender dem, fortsatte spanierne ufortrødent med deres bolddominerende fodbold, det såkaldte tiki-taka, der har dannet fodboldskole over hele verden og bl.a. bragt dem ubesejrede gennem VM-kvalifikationen.

Den nye spanske landstræner Fernando Hierro havde da inden kampen også sværget, at han ville være tro mod det spanske spilsystem og ikke ændre på holdet. Never change a winning team. Og han holdt sit ord.

For som kampen skred frem fik særligt David Silva, Isco og Andres Iniesta spillet sig varme og forkælede de 48.000 fodboldgæster på Sochi Stadion med det bedste fra fodboldens ABC. Krydskoordinerede løb, kombinationer i små rum og afslutninger tæt på mål.

Og for første gang under denne slutrunde blev den nye videoteknologi bragt i spil, da Andres Iniesta sendte en tordenkugle på indersiden af overliggeren. Men dommerens ur vibrerede ikke, og det betød, at bolden altså var på den forkerte side af målstregen.

Omvendt virkede det dog også, som om Portugal denne aften havde fundet opskriften på spaniernes evindelige boldskubberi. For så snart de mistede bolden - og det skete alligevel et par gange - gav det pludselig plads til en række giftige kontraer den anden vej.

Diego Costa og holdkammeraterne fejrer Spaniens andet mål. Foto: Thanassis Stavrakis/AP

I det hele taget bølgede spillet meget frem og tilbage, og ganske kort efter Portugals misbrugte mulighed, tog Diego Costa sagen i egen hånd. Omgivet af fire portugisiske forsvarsspillere og med højt hævede albuer sparkede han bolden iskoldt i kassen til voldsom frustration for portugiserne, der mente, at han begik et grimt frispark på Pepe kort forinden. Men målet blev anerkendt, og der var således status quo i regnskabet.

Bedst som man troede, at spanierne igen var at have styr på kampen, dukkede en trold op af æsken. Eller Cristiano Ronaldo gjorde. Han modtog bolden lidt uden for feltet og trykkede af med en halvforkølet afslutning - hvert fald fra hans højrefod af - men alligevel nok til, at den strøg mellem handskerne på David de Gea.

En kold dukkert at gå til pause på, for trods spilovertaget havde spanierne aldrig formået at omsætte det, og nu var de altså igen blevet skudt i sænk af Portugals enmandshær, Cristiano Ronaldo.

I anden halvleg var kampbilledet det samme. Spanien på bolden, Portugal i en mere afventende position. Men modsat første halvleg var de denne gang skarpere foran kassen. At det skulle komme på en dødboldsituation, havde de færreste dog regnet med. Sergio Busquets headede en lang bold på tværs til målscoreren fra første halvleg, Diego Costa, der let kunne pande bolden i mål. 2-2.

Spanierne havde momentum. Det udnyttede de meget resolut, da skurken fra første halvleg, der begik det klodsede straffespark på Ronaldo, samlede en løs bold op et godt stykke uden for feltet og klaskede til den i knastør flugter. Bang, kanoneret over i det lange hjørne, og så var kampen vendt fuldstændig på hovedet.

Nu var det pludseligt portugiserne, der skulle op og jagte et resultat, men spanierne spillede bare let og elegant uden om dem. Nærmest på cruise control, og længe lignede de vinderen af denne fantastiske fodboldkamp.

Men spanierne havde i de døende minutter glemt at slukke for det brændende Ronaldo-bål. Tæt uden for feltet fik han tilkæmpet sig et frispark. Hele stadion holdt vejret. Skulle han fuldende sit hattrick i en kamp, der allerede havde overgået alle våde fodboldfantasier? Med det karakteristiske tilløb, gik han til bolden og sparkede den i en knækket kurve over muren i mål til slutresultatet 3-3.

Inden kampen stillede man sig selv spørgsmålet: Hvordan lader det spanske landshold sig påvirke af trænerskiftet? Og er det mon under denne slutrunde, at Ronaldo endelig får sit landsholdsgennembrud? Og man har i den grad fået svar på tiltale.

Spanien ser uhyggeligt stærke ud trods et overraskende trænerskifte, og uundgåelige Ronaldo er stemplet ind i en slutrunde, der meget vel kan ende med at blive kronen på værket for den portugisiske fodboldstjerne.