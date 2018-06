De danske spillere bedømt i kampen mod Peru:

Kasper Schmeichel 9

Målmanden holdt Danmark inde i kampen med en fremragende redning i første halvleg og han trak endnu et par reflekser efter pausen. Dagens klart bedste.

Henrik Dalsgaard 5

Lukkede okay af defensivt i sin side, men kom ikke med frem i angrebet for at støtte særlig ofte, mens han lukkede Cueva igennem til en farlig situation.

Simon Kjær 6

Indledte hektisk, men fik spillet sig op og satte vigtige tacklinger ind, blandt andet på Farfán. Spillede på det sikre på en nervøs aften.

Andreas Christensen 7

Så en anelse forvirret ud i indledningen, men blev bedre, som kampen skred frem via sin forudseenhed. Udgik med skade.

Jens Stryger Larsen 4

Blev overløbet af Carrillo, som var hurtige på fødderne, og han nåede heller ikke at præge offensiven.

William Kvist 3

Måtte udgå efter en halv time efter et hak i ribbenene. Indtil da havde Kvist virket lidt rystet ved mødet med de rapfodede peruanere, som han ikke fik fat i.

Thomas Delaney 4

Evnede ikke at dominere med sit arbejdsraseri, og han så ikke alt for tryg ud, når han fik bolden i fødderne. Prøvede med et langskud, men uden præcision.

Christian Eriksen 6

Spilfordeleren måtte hurtigt trække ned i banen for i det hele taget at få bolden. Eriksen så ud til at mangle noget eksplosivt, men fik det vendt i anden halvleg, da han chippede Poulsen fri til 1-0. Dødboldene? Under middel.

Yussuf Poulsen 6

Fløjen vandt ikke mange dueller i luften, mistimede et hovedstød, og begik tilmed et - lidt tyndt dømt - straffespark. Men klinisk scoring til 1-0 trækker op plus stor ihærdighed efter pausen.

Nicolai Jørgensen 4

Forsøgte at rive Perus forsvar ud med løb i siderne, men i lidt for mange tilfælde evnede han ikke at holde fast i bolden. Havde det hårdt og brændte stor mulighed.

Pione Sisto 4

Lidt op og ned. En af hans udfordringer gav Danmark frispark på kanten af feltet. Men igen driblede han lidt for meget og glemte at variere driblingerne. Efter pausen stak han Eriksen fri i dybden.

Lasse Schöne 5

Erstattede Kvist efter en halv time, og hans bevægelsesradius pyntede på det danske spil.

Martin Braithwaite UB

Mathias Jørgensen UB