Suarez kiksede, men Uruguay klarede den i sidste minut

Det kunne næsten ikke blive ved.

To minutter før tid havde Edinson Cavani taget sig til ansigtet, rettet på pandebåndet og rystet på hovedet. Han forstod det ikke rigtigt. Men et minut før tid kom forløsningen. Efter et utal af chancer – især til Luis Suarez – lykkedes det til slut Uruguay at besejre et hårdt presset egyptisk mandskab i den anden kamp i gruppe A.

Egypten-Uruguay 0-1 (0-0) Mål: 0-1 (89. Jose Gimenez) Egypten: 5

Uruguay: 6 Dommer: Björn Kuipers (Holland), 7

Uruguay vandt 1-0 til Mohamed Salahs store skuffelse. Egypteren bøjede hovedet i slutsekunderne og lukkede øjnene efter en kamp, han ikke vil mindes. Afrikas bedste fodboldspiller, megastjernen fra Liverpool, familiefaderen og nationalhelten, der fik en mio. stemmer ved det egyptiske præsidentvalg. Var han blevet sin skulderskade kvit? Nej. Desværre.

Salah sad på bænken i hele kampen, og fraværet af fodboldfaraoen satte sit præg på det egyptiske spil – rent offensivt. Et par forkølede afslutninger og et sølle forsøg på at filme sig til et frispark nær feltet var det eneste, som egypterne havde at tilbyde i første halvleg. Imens sad Salah iført en lyserød overtrækstrøje. Han så lettere bedrøvet ud, men da hans ansigt blev vist på storskærmen på stadionet, trak han på smilebåndet. Tilskuerne gik amok. Ja, altså de tilskuere, der nu engang var mødt op.

For der var langt fra fyldt på Yekaterinburg Arena, der dannede rammen om verdensmesterskabets anden kamp. To mobile endetribuner var ellers blevet installeret for at have plads til de VM-hungrende fodboldfans. Det var unødvendigt i fredagens tidlige kamp. Et utal af orange sæder var tomme. Det var ganske enkelt skuffende med tanke på, at flere af verdens bedste i fodboldfaget løb rundt på plænen.

Spillet var også skuffende i store perioder. Uruguay var, naturligvis, dominerende, men de offensive spillere formåede ikke omsætte boldbesiddelse til scoring. Holdet menes i år at have en glimrende chance for at sætte et stort aftryk på turneringen, og det skyldes ikke mindst to duoer i hver sin ende af banen. Et midterforsvar bestående af Atletico Madrid-mændene Jose Gimenez og anfører Diego Godin – sidstnævnte var storspillende i fredagens kamp – samt Edinson Cavani og Luis Suarez som angrebspar. Det er altså rendyrket klasse.

Men især Luis Suarez var knaldhamrende uskarp. Når han fik chancen foran det tætpakkede mål, svigtede han. I første halvleg leverede Barcelonas målmaskine en jammerlig afslutning i det lille felt, og to gange i anden halvleg misbrugte han de store chancer, der ellers var sat flot op af sin langhårede angrebsmakker.

Egypten så derimod ud til at være tilfreds med 0-0. Under landstræner Hector Cuper har Egypten også spillet enormt defensivt. Fokus er på hurtige omstillinger, og den taktik virkede længe mod Uruguay. Trezeguet var dog en relativt farlig mand på sin venstre kant, men det var den defensive disciplin, der var mest iøjnefaldende. Det var næsten, som om at egypterne i perioder havde placeret en stor rød pyramide foran eget felt. Det stressede sydamerikanere, der mistede bolden i utålmodighed og frustration. Flot taktisk arbejde? Ja, intet mindre, men heller ikke seværdigt.

Egypten leverede dog lidt underholdning trods alt – det var dog ubevidst. I slutningen af første halvleg forsøgte Amr Warda at cleare bolden med et saksespark på midten af banen. Det var både komisk og uklogt, for han kiksede, og så løb Uruguay kontra. Chancen blev dog ikke til noget, og så stoppede dommeren spillet, fordi Warda simpelthen havde slået sin ryg ved faldet.

Wardas kollega Mohamed El Shenawi var også flere gange nede at lægge. Det var nu mere fordi, målmanden havde travlt med at kaste sig efter bolde, der blev tyret mod hans mål. Ni minutter før tid var det Edinson Cavani, der trykkede kanonen af og tvang egypteren ud i fuld længde.

Uruguay var bedst og er også favoritten i gruppen. Landsholdet har deltaget ved VM 12 gange, og det var faktisk i Uruguay, at det første VM nogensinde blev afholdt. Det var i 1930, hvor værtsnationen slog Argentina foran 90.000 tilskuere i en kamp, der blev omtalt som en fodboldkrig. Det hed sig, at argentinske kvinder, der viftede med Uruguays flag i Buenoes Aires, blev stenet i Buenos Aires. Nyheden om finalen nåede i øvrigt først til Danmark halvanden uge efter slutfløjtet.

Da slutfløjtet lød på Yekaterinburg Arena i 2018 var det også med Uruguay som vinder. Efter et voldsomt pres mod egypternes mål – inklusiv en stolpeskud fra Cavani – dukkede Jose Gimenez op i sidste minut og headede bolden i mål. En forløsende scoring, tydeligvis.

Dermed topper værterne fra Rusland og Uruguay gruppe A med tre point efter første runde.