Det har været lidt af en sæbeoprea, hele transfersagaen om den franske superstjerne Antoine Griezmanns mulige skifte til Barcelona fra Atletico Madrid.

Torsdag kom meldingen så fra Griezmann, at han bliver i hovedstaden. Angiveligt efter at et dokumentarhold har fulgt hans ikke-transfer lige til det sidste og udgiver en dokumentar om skiftet, der ikke blev til noget.

Griezmann har afvist Barcelona og bliver hos ligarival

Det sætter så gang i et rygte, der ikke vil dø og som får mere og mere fart: nemlig at Barcelona i stedet vil gå efter at hente danske Christian Eriksen til klubben.

Jyllands-Postens sportsredaktør Troels Henriksen har fulgt den sag - få hans analyse af situationen i videoen foroven.