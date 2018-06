Fakta: Her er gruppe B ved VM i fodbold

Fredag spilles tre kampe ved VM i fodbold. Alle fire hold i gruppe B skal i aktion for første gang, her er fakta om de fire hold i gruppe B.

Gruppe B:

Iran

Verdensrangliste: 37.

Træner: Carlos Queiroz (Portugal).

Anfører: Masoud Shojaei.

Spillerprofiler: Sardar Azmoun (angriber, Rubin Kazan), Alireza Jahanbakhsh (midtbanespiller, AZ Alkmaar), Saeid Ezatolahi (midtbanespiller, Amkar Perm).

Topscorer i kvalifikationen: Sardar Azmoun (11 mål).

Kvalifikation: Som det første af de asiatiske hold kvalificerede Iran sig til VM efter 22 point i 10 kampe og hele 7 point foran Sydkorea. Det er samtidig første gang, Iran kvalificerer sig til to VM-slutrunder i træk.

Seneste deltagelse: 2014 (gik ikke videre fra gruppespillet).

Tidligere VM-slutrunder: 4 (1978, 1998, 2006 og 2014).

Bedste placering: Er aldrig gået videre fra gruppespillet.

Marokko

Verdensrangliste: 41.

Træner: Hervé Renard (Frankrig).

Anfører: Medhi Benatia.

Spillerprofiler: Younès Belhanda (midtbanespiller, Galatasaray), Medhi Benatia (forsvarsspiller, Juventus), Hakim Ziyech (midtbanespiller, Ajax Amsterdam).

Topscorer i kvalifikationen: Khalid Boutaïb (4 mål).

Kvalifikation: 12 point i 6 kampe i det afgørende gruppespil i kvalifikationen var nok til, at Marokko vandt gruppe C foran blandt andet Elfenbenskysten, der ellers har været med ved de seneste tre VM-slutrunder. I de seks kampe scorede marokkanerne 11 mål og lukkede ikke ét eneste ind,

Seneste deltagelse: 1998 (gik ikke videre fra gruppespillet).

Tidligere VM-slutrunder: 4 (1970, 1986, 1994 og 1998).

Bedste placering: Ottendedelsfinale i 1986.

Portugal

Verdensrangliste: 4.

Træner: Fernando Santos (Portugal).

Anfører: Cristiano Ronaldo.

Spillerprofiler: Cristiano Ronaldo (angriber, Real Madrid), Bernardo Silva (midtbane, Manchester City), João Moutinho (midtbane, AS Monaco).

Topscorer i kvalifikationen: Cristiano Ronaldo (15 mål).

Kvalifikation: Det er kun få hold, der har en verdensstjerne som Ronaldo i truppen, og som anfører og topscorer sikrede han sit hjemland førstepladsen foran Schweiz. Efter et nederlag til Schweiz i den første kamp i kvalifikationen vandt Portugal de efterfølgende 9 kampe. Med sine 15 mål blev Ronaldo nummer to på topscorerlisten i den europæiske kvalifikation - ét mål efter Robert Lewandowski.

Seneste deltagelse: 2014 (gik ikke videre fra gruppespillet).

Tidligere VM-slutrunder: 6 (1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014).

Bedste placering: Vandt bronze i 1966.

Spanien

Verdensrangliste: 10.

Træner: Fernando Hierro.

Anfører: Sergio Ramos.

Spillerprofiler: Sergio Ramos (forsvarsspiller, Real Madrid), Andrés Iniesta (midtbanespiller, FC Barcelona), David de Gea (målmand, Manchester United).

Topscorer i kvalifikationen: Diego Costa og Isco (5 mål).

Kvalifikation: Med 9 sejre og 1 uafgjort resultat spillede Spanien med træner Julen Lopetegui i spidsen sig sikkert til VM 5 point foran Italien. Men træneren blev fyret to dage inden slutrunden, fordi forbundet mente, at han handlede illoyalt, da han forhandlede en kontrakt med Real Madrid på plads. I stedet skal Fernando Hierro forsøge at føre Spanien til succes.

Seneste deltagelse: 2014 (gik ikke videre fra gruppespillet).

Tidligere VM-slutrunder: 14 (1934, 1950, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 og 2014).

Bedste placering: Vandt i 2010.

Kilde: fifa.com