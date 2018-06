Landsholdsspillere vil sælge sig selv under VM

Flere danske landsholdsspillere vil bruge VM som et springbræt til at komme til endnu større klubber.

Blandt andre Pione Sisto og Martin Braithwaite, der kæmper om pladsen som venstrekant på landsholdet.

- Jeg håber da på, at jeg kan ramme to fluer med et smæk.

- At jeg kan gøre det rigtig godt for landsholdet og indirekte vise mig selv frem og komme til at prøve noget endnu større, end det jeg gør lige nu, siger Pione Sisto.

Det er to år siden, at han blev solgt fra FC Midtjylland til spanske Celta Vigo, hvor han har haft stor succes. Han ved udmærket, at VM kan gavne hans egen karriere.

- Jeg gider ikke stå og sige, at jeg ikke tænker på det.

- Jeg kender godt til nogle af de store klubskifter, der kan komme ud af et godt VM. Nu er jeg selv med, og der kan ske det samme, siger den 23-årige Celta Vigo-dansker.

Den fire år ældre Martin Braithwaite står i en speciel situation, da han i forårssæsonen var udlejet fra engelske Middlesbrough til franske Bordeaux.

Braithwaite og Sisto duellerer om VM-plads på kanten

Efter VM står han til at ryge tilbage til den engelske Championship-klub.

- Lige nu ser det sådan ud, men jeg tror ikke, at det kommer til at ske, siger Braithwaite.

- VM er det største, der findes, og hvis man kan præstere til et VM mod dem, der bliver kaldt de største stjerner, så er det et godt sted at vise sig frem.

- Hvis man kan overstråle dem på banen, så er der ingen grund til, at man ikke skulle kunne spille på samme niveau som dem, siger den hurtige angriber.

Braithwaite håber ikke, at VM bliver et godt udstillingsvindue for ham. Han arbejder for det.

- Når man siger "håber", så lyder det, som nogen der ligger på knæ og ikke gør noget for det.

- Jeg vil sige, at jeg har en målsætning, hvor jeg arbejder hen imod noget større, siger Braithwaite.

Under VM bruger han ikke den store energi på at tænke over fremtiden. I stedet fokuserer Braithwaite al sin energi på træningen og gruppekampene mod Peru, Australien og Frankrig.

Tidligere på ugen fortalte højrebacken Henrik Dalsgaard også, at han kunne bruge VM til at blive solgt fra Brentford, der ligesom Middlesbrough optræder i den næstbedste engelske fodboldrække.

Assistentlandstræner Jon Dahl Tomasson forstår godt, hvorfor spillerne tænker på, hvad et VM kan føre med sig.

- Der er vist mange spillere, der er blevet solgt til et VM ved at spille en god kamp eller to, siger Tomasson.

- Alle er der. De store klubber, scouts og agenter. Der bliver lavet mange handler til en slutrunde.

- Vi er til VM som et hold og vil præstere for Danmark. Men der er også det individuelle, som spillerne tænker på. De vil præstere for sig selv. Vi er jo alle kæmpestore egoer, og det hele skal fungere sammen, siger han.

Danmark indleder VM lørdag mod Peru. Senere skal holdet op mod Australien og Frankrig i den indledende gruppe. De to bedste hold går videre til ottendedelsfinalerne.