Saudiarabisk landstræner føler skam efter VM-nedsabling

En følelse af skam.

Sådan beskrev Juan Antonio Pizzi, Saudi-Arabiens landstræner, følelsen efter torsdagens 0-5-ydmygelse i VM-åbningskampen mod Rusland.

- Modstanderens hold behøvede ikke rigtigt at gøre en stor indsats for at vinde denne kamp.

- Vi er nu nødt til at glemme denne følelse af skam og begynde at tænke på den næste kamp, siger Pizzi ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Pizzi, som har været ansat i jobbet i syv måneder, blev spurgt til risikoen for at blive fyret efter nederlaget.

- Uanset hvad der sker, så har jeg min filosofi, og jeg vil gøre det bedste, jeg kan. Jeg stoler på vores planer og mine spillere.

- Jeg stoler på, at vi leverer en bedre indsats i vores næste kamp, siger argentineren.

Saudi-Arabien havde inden Pizzis ansættelse på kort tid fyret både Bert van Marwijk og Edgardo Bauza som landstrænere.

- Denne kamp bør ikke danne grundlag for noget. Vi spillede ikke på den måde, vi havde planlagt. Det er op til os selv at forblive positive og tænke på næste kamp, fastslår Pizzi.

Saudi-Arabiens næste kamp er mod Uruguay på onsdag i Rostov. Forinden skal Uruguay spille mod Egypten fredag aften.