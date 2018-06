Blev vi klogere, efter at Rusland ydmygede Saudi-Arabien i åbningskampen med 5-0? Nej.



Blev vi glade, fordi VM endelig er i gang? I den grad.

Vi blev ikke klogere på om værtsnationen er en af dem, som man fodboldmæssigt skal regne med, men efter så lang optakt og ventetid kan de kolde øl endelig hentes ud af køleskabet og sommeren ignoreres fra sofahjørnet.

Ruslands Denis Cheryshev jubler ud mod publikum efter at have scoret Ruslands andet mål. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters

Den britiske sangstjerne Robbie Williams var hentet ind til en hovedrolle i åbningsshowet, og han nåede at charmere en kvindelig operasanger, give kameraet fuckfingeren og synge ”Let Me Entertain You”. Det sidste lykkedes også holdene i en fin kamp, hvor ingen imponerede, men trods alt gav alverdens fodboldfans en god opvisning og lysten til at se de resterende 63 kampe.

Rusland – Saudi-Arabien 5-0 (2-0) Mål: 1-0 (12. Juri Gazinsky), 2-0 (43. Denis Cheryshev), 3-0 (71. Artem Dzyuba), 4-0 (91. Denis Cheryshev), 5-0 (94. Aleksandr Golovkin)

Rusland: 7 Saudi-Arabien: 3 Dommer: Nelson Pitana (Argentina), 8

Rusland havde kun vundet en eneste af 10 testkampe før turneringen, men sejren var over et tamt saudiarabisk hold, og kampen gav derfor ikke noget entydigt svar på Ruslands styrke. Til gengæld gav det anledning til bekymring, at VM i 2026 er udvidet fra de nuværende 32 til 48 nationer, for hvis sådan et fuserhold kan kvalificere sig til VM, hvordan ser det så ud med de ekstra 16 hold?

Selvom at man ikke altid skal tage Fifas verdensrangliste helt for givet, siger det alligevel lidt om styrkeforholdet, at Saudi-Arabien er placeret som nummer 67 i verden og Rusland nummer 70, og der er næppe nogen tvivl om, at begge hold ikke kommer særligt langt ved dette VM.

På trods af den russiske sejr skal værterne ikke tage det for givet, at de går videre fra puljen. Uruguay ligner en sikker vinder, mens Egypten med sæsonens bedste spiller i Europa, Mohamed Salah, klar og i hopla ikke er uden chance for at tage den anden plads.

Kampen fik en nervøs start, hvor Rusland spillede sig til første chance. Fernandes blev sendt i dybden. Hans centring ramte Smolov, men skuddet blev blokeret. Det gav dog russerne medvind, og de overtog stille og roligt spillet.

Presset gav udbytte i det 12. minut. Et hjørnespark kom ikke ind i feltet, men bolden blev pumpet tilbage til den farlige zone, hvor Juri Gazinsky headede den i en bue hen over Al-Mualouf i målet.

Ruslands Juri Gazinskij (tv.) jubler over sin scoring mod Saudi-Arabien. Foto: Victor Caivano/AP

Uden for stregen stod den russiske landstræner, Stanislav Cherchesov, lige så rolig ud som en snemand i Sibirien.

»Vi vinder, fordi vi vil,« sagde han ved pressemødet op til kampen, og med den filosofi skulle der være gode muligheder for, at Danmark vinder VM.

Efter 20 minutter fik Saudi-Arabien så landet første chance, da Mohammed Al-Sahlawi headede snert forbi. Den 31-årige angriber har scoret 28 gange i 37 kampe. 14 mål af de mål faldt i kvalifikationen, og selvom at flere af dem var mod lande som Østtimor og Palæstina, tæller de jo alligevel.

Herefter gik pusten lidt af kampen. Rusland måtte udskifte Alan Dzagoev, og på et hold uden store profiler er det et hårdt slag for værterne, hvis den offensive midtbanespiller ikke bliver klar igen, efter hvad der lignede en fiberskade.

I stedet for Alan Dzagoev kom Denis Cheryshev på banen, og det var såmænd ham, der gjorde det til 2-0 efter et godt russisk angreb med syv stationer helt nede fra forsvaret og op ad banen, hvor Cheryshev fikst vippede bolden over en saudiaraber og bankede den i mål til 2-0.

For 10 år siden talte alle begejstret om genfødslen af russisk landsholdsfodbold. Nu hånes den nærmest, og meget tyder på, at russisk protektionisme ødelagde et af Europas bedste landshold.

Anden halvleg blev en noget mere mut omgang. Rusland skulle tydeligvis ikke nyde noget af at smide en 2-0-føring væk, og Saudi-Arabien havde ikke kvaliteten.

Rusland fik dog med en udskiftning lukket kampen. Artem Dzyuba kom på banen i det 69. minut, og 89 sekunder senere pandede han bolden i mål til 3-0 med sin første berøring. Det kan godt blive rekord for slutrunden.

Det kan også blive endnu en præmie til Rusland. For Denis Cheryshev lavede i overtiden et af ypperste kvalitet. Med ydersiden bankede han bolden i mål fra kanten af feltet. Det røg lige i puljen over VM’s bedste.

Ydmygelsen af Saudi-Arabien blev endelig, da Rusland scorede endnu et mål på frispark. Denne gang banens måske bedste Aleksandr Golovin.

Og Robbie Williams fuckfinger?

Den kom under sangen ”Rock DJ”, hvor han ændrede en del af teksten til ”I did it for free” – jeg gjorde det gratis – efter at han har fået stor kritik i hjemlandet for at stille op til åbningsshowet i et land, som Storbritannien er i diplomatisk krig med efter Sergei Skripal-affæren.

For Rusland lignede sejren over Saudi-Arabien i hvert fald en gratis omgang.