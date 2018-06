José Mourinho: England vil få succes til VM

Den engelske fodboldklub Manchester Uniteds portugisiske cheftræner, José Mourinho, tror på engelsk succes til VM i fodbold, som begynder i Rusland torsdag. Det skriver Reuters.

- Det er en god gruppe af unge, men erfarne spillere.

- De spiller alle sammen i den mest konkurrencedygtige turnering i verden - nemlig Premier League. De spiller alle for de bedste klubber med erfaring fra Champions League, som har et højt fodboldniveau, naturligvis, siger Mourinho til britiske medier ifølge Reuters.

Der har været meget snak, om et undertippet hold vil kunne overraske alle og løbe med VM-trofæet, men det tror Mourinho ikke. Han er dog heller ikke sikker på, at storfavoritter som Tyskland og Brasilien nødvendigvis vil hive VM-titlen i land.

- De har gode trupper, men gode trupper betyder ikke altid, at det er et godt hold.

- Men jeg tror ikke, at et undertippet hold vil lave den store overraskelse. I sidste ende vil et af topholdene i Sydamerika og Europa være dem, der slås om VM-titlen, siger Mourinho ifølge Reuters.

England er havnet i gruppe G med Tunesien, Panama og Belgien. Holdet spiller sin første kamp ved VM mandag mod Tunesien.

VM i Rusland begynder torsdag, hvor åbningskampen mellem Rusland og Saudi-Arabien fløjtes i gang klokken 17 dansk tid.

Danmark skal i aktion første gang lørdag, hvor det danske landshold står over for Peru.