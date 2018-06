VM-spillere om millionbonus: Fair at vi får bid af kagen

De danske landsholdsspillere er hver sikret op mod en million kroner i bonus for at deltage ved VM i Rusland.

Nicolai Jørgensen og holdkammeraterne mener kun, at det er fair, at spillerne får en pæn andel af de penge, som Dansk Boldspil-Union (DBU) modtager fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

- Penge er ikke den største motivation til en slutrunde. Men det er klart, at man skal betales for det job, som man udfører.

- Når DBU får en masse penge, er det kun fair, siger Nicolai Jørgensen.

Venstrebacken Jens Stryger er enig.

- Jeg er her for at spille VM-kampe og repræsentere Danmark, så det er fodboldkampene, jeg har fokus på.

- Det er en helt fair aftale, der er forhandlet på plads, siger Stryger.

Angriberen Kasper Dolberg var ikke klar over, at der ville falde en stor bonus af, da han for halvanden uge siden kæmpede sig til en VM-plads.

- Jeg vidste ikke så meget om det inden. Det er bare en bonus for mig, og det er det jo for alle. Det er jo ikke derfor, at vi er her. Det er bare fint, at vi kan få lidt ud af det, siger Dolberg.

Selv om flere landsholdsspillere tjener mange penge i deres klubber, så er en million kroner også et stort beløb for nogle af dem.

- Om jeg kan mærke, at der går en million ind på kontoen? Ja, jeg er en af dem, der kan mærke det, siger Jens Stryger, mens Nicolai Jørgensen er lidt mere forbeholden.

- Det ved jeg ikke. Det må du spørge min bankmand om, siger han.

Landsholdets assistenttræner Jon Dahl Tomasson fortæller, at han og Åge Hareide ikke har lavet en bonusaftale med DBU.

- Den er ikke faldet på plads. Vi har forhandlet hele natten, men det lykkedes ikke, siger Tomasson og bryder ud i et grin.

- Nej, Åge og jeg har ikke lavet en aftale sammen, siger han.

Hver spiller er gennem bonusaftalen, der er aftalt mellem Spillerforeningen og Dansk Boldspil-Union, sikret 739.000 kroner for at deltage i gruppespillet i Rusland.

Beløbet kan stige op til 4,3 millioner kroner per spiller, hvis holdet vinder VM-titlen.

Ved siden af de aftalte bonusser får spillerne et samlet beløb på 8,6 millioner kroner. Hvis de fordeles ligeligt mellem de 23 VM-spillere, falder der yderligere 374.000 kroner af til hver.