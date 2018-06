Nicolai Jørgensen er kommet sig over småskade fra generalprøve

Landsholdsangriberen Nicolai Jørgensen er kommet sig over den lille lårskade, som han pådrog sig i lørdagens VM-generalprøve mod Mexico, hvor skaden førte til, at han blev udskiftet i pausen med Kasper Dolberg.

Nicolai Jørgensen ville dengang gerne være blevet på banen, men på bagkant er han glad for, at landstræner Åge Hareide beordrede ham ud på bænken.

Det fortæller angriberen onsdag formiddag ved fodboldlandsholdets VM-træning i Rusland.

- Mod Mexico var første halvleg egentlig god for mig, men jeg fik et stramt forlår i første halvleg, og Åge ville ikke have, at jeg spillede videre, og derfor blev jeg taget ud.

- Jeg ville gerne have spillet længere tid mod Mexico, men der var ingen grund til at tage chancer med en uge op til VM. Der er heldigvis ikke noget med låret nu, så det var en god beslutning, han tog, siger Nicolai Jørgensen.

På sin Instagram-profil viste Jørgensen tirsdag billeder af, at han havde været en del af en lille aftentræning med Jens Stryger Larsen, Jonas Lössl, Frederik Rønnow og fysisk træner Ben Rosen.

Ekstratræningen var ikke skadesrelateret, kan Nicolai Jørgensen berolige med.

- Det bare nogle øvelser med Ben, og det var fint. Det er ikke, fordi der er noget i vejen. Det var bare en ekstra træning for at blive styrket lidt, og det var dejligt, siger angriberen.

Han fortæller også, at han føler sig i god fysisk forfatning, efter at han tidligere i VM-lejren havde et lille efterslæb, fordi Feyenoords sæson sluttede allerede 6. maj.

På lørdag kan Nicolai Jørgensen få sin VM-debut, når Danmark møder Peru i Saransk.