Video: Stort fremmøde og jublende tilråb ved landsholdets første træning

Tirsdag formiddag havde det danske fodboldlandshold for første gang græs under fødderne efter ankomsten til den russiske by Anapa.

Også omkring 400 mennesker - primært lokale skoleklasser og mange af dem i fodboldtøj komplet med benskinner - var mødt op på træningsbanen for at opleve deres fodboldidoler på nærmeste hold, og efter træningen gik jagten ind på både selfies og autografer fra dem.

Eriksen, Delaney, Schmeichel, Christensen, Zanka. De var der allesammen.

Thomas Delaney tog fusen på radioværter: Ringede ind og fortalte om sin farveblindhed

Men selvom langt de fleste danske Premier League-drenge høstede stor popularitet hos de mange fremmødte fans, var det alligevel særligt et navn, der igen og igen blev skrålet ud over træningsanlægget.

Det var selvfølgelig den danske midtbanespiller - og nyudklækkede far - Christian Eriksen.

Landsholdet er ankommet til Rusland: Nej, ingen nerver, men den første kamp er ret vigtig Landstræner Åge Hareide og spillerne er sikre på at spille tre kampe. Men det skal helst blive til flere, påpeger Åge Hareide.

Da den sidste krussedulle var sat, trak landsholdspillerne sig tilbage i spillerbussen og blev fragtet ti minutters kørsel fra det nyanlagte træningsanlæg til deres luksushotel. Man er vel en fodboldstjerne.

Onsdag skal de danske drenge dog igen tilbage på træningsbanen og spille hinanden yderligere på plads, inden lørdagens første VM-kamp mod Peru venter dem.