Fransk stjerneangriber har besluttet sig om fremtiden

Lars Eller har udviklet sig både på og uden for banen. Han er blevet en komplet spiller.

Tre danske hold er sikret deltagelse i næste sæsons Champions League, mens Bjerringbro-Silkeborg har ansøgt om et wild card til det fornemme selskab.

Landstræner Åge Hareide og spillerne er sikre på at spille tre kampe. Men det skal helst blive til flere, påpeger Åge Hareide.

Ca. halvdelen af fodboldspillere, der spiller mere end 50 kampe på en sæson, synes, at det er for mange. Det viser en rundspørge foretaget af den internationale spillerforening Fifpro.

DBU og Spillerforeningen har netop indgået en millionaftale for landsholdsspillerne, der er til VM i Rusland.

I sidste uge udtalte Griezmann, at han vil dele beslutningen inden Frankrigs første kamp ved VM. Den spilles lørdag mod Australien.

Det bør dog være et spørgsmål om tid, inden nyheden rammer fodboldverdenen.

- Jeg har truffet mit valg, men dagen i dag og stedet er ikke det rette til at fortælle om det.

- Jeg beklager meget. Jeg ved, at mange af jer venter på beslutningen, men jeg vil ikke offentliggøre den i dag (tirsdag, red.), siger Antoine Griezmann ifølge ESPN.

Han vil i et stykke tid endnu holde for sig selv, om han fortsætter i Atlético Madrid eller skifter til en anden storklub.

Det var essensen, da han tirsdag var vært for en pressekonference i Rusland forud for VM-slutrunden.

Den franske stjerneangriber Antoine Griezmann har truffet en stor beslutning om sin fodboldfremtid, men han mener ikke, at tiden er inde til at dele den med offentligheden.

