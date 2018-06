Hareide vil løfte Sisto før VM: Han er faret lidt vild

Få breaking news via vores app Få nyheden på mail

»Jeg er klar.« Med Andreas Bjelland ude forudsiger Andreas Christensen, hvordan han vil håndtere en plads i startopstillingen for Danmark til VM.

Tre danske hold er sikret deltagelse i næste sæsons Champions League, mens Bjerringbro-Silkeborg har ansøgt om et wild card til det fornemme selskab.

Landstræner Åge Hareide og spillerne er sikre på at spille tre kampe. Men det skal helst blive til flere, påpeger Åge Hareide.

Ca. halvdelen af fodboldspillere, der spiller mere end 50 kampe på en sæson, synes, at det er for mange. Det viser en rundspørge foretaget af den internationale spillerforening Fifpro.

Christian Eriksen blev far midt i VM-forberedelserne, men holdt det hemmeligt for omverdenen i tre dage.

- Så kan han se, hvad han kan gøre. Han kan gøre en forskel for os, hvis han rammer det rigtigt. Han er vigtig for os, siger Hareide.

Landstræneren fortæller, at assistenttræner Jon Dahl Tomasson vil vise Pione Sisto tv-klip fra efterårets kampe.

- Det han gjorde sidste år, var at han slap bolden videre til Christian Eriksen meget enkelt, og det gjorde han godt, siger Hareide.

Her var samarbejdet med Danmarks største stjerne, Christian Eriksen, fremragende.

- Når det ikke lige fungerer, så kan man som spiller forsøge at gøre lidt ekstra - tage den ekstra dribling. Men faktisk skal man gøre det modsatte og forenkle sit spil og spille bolden videre, siger Åge Hareide.

- Vi skal arbejde lidt med ham. Han var meget god for os i efteråret. Han er også ung, og det kan være, at han er faret lidt vild.

Pione Sisto kæmper med selvtilliden, mener Åge Hareide, der vil have ham til at droppe "den ekstra dribling".

